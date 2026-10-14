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Escándalo con Mauro Icardi: se filtró la terrible frase qué le habría dicho a su hija y causó conmoción

La grave acusación contra Mauro Icardi: la terrible frase que le habría dicho a su hija. Enterate.

Escándalo con Mauro Icardi: se filtró la terrible frase qué le habría dicho a su hija y causó conmoción
Escándalo con Mauro Icardi: se filtró la terrible frase qué le habría dicho a su hija y causó conmoción

Un nuevo escándalo sacude a Mauro Icardi y Wanda Nara. En medio de la tensión familiar, Nora Colosimo salió a contar detalles de un episodio que habría ocurrido cuando Isabella, de siete años, se encontraba en la casa del futbolista, donde también vive la China Suárez. Según su relato, la nena habría llamado llorando a su mamá y pedido que fuera a buscarla.

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La situación habría generado preocupación en Wanda, que recibió los llamados de su hija y buscó la manera de llegar hasta el country para retirarla. De acuerdo con la versión que trascendió, la menor se habría quedado en la propiedad acompañada por una empleada doméstica mientras Icardi se ausentaba.

Pero lo que más impactó fue la frase que, según Nora, el delantero le habría dicho a la nena durante ese episodio. La mamá de Wanda aseguró que la propia Isabella le contó lo sucedido.

“Llamá a la gorda pelo... de tu mamá para que te venga a buscar”, habría sido la expresión que Icardi utilizó, según el relato de Nora Colosimo.

La mujer remarcó que su versión se basa en lo que le habría contado la niña: “Esto es contado por la nena”, aclaró al referirse al episodio.

Las declaraciones volvieron a encender la polémica alrededor de la conflictiva relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, atravesada por disputas públicas y fuertes cruces. Por el momento, la frase mencionada forma parte del testimonio de Nora y no debe interpretarse como un hecho verificado de manera independiente.

Consultada sobre la situación, Colosimo expresó su preocupación por lo que considera una serie de episodios de maltrato hacia sus nietas. “No me sorprende nada de él, porque son demasiados actos violentos los que tiene con las nenas”, sostuvo. Y agregó: “Son violentadas y maltratadas en todo sentido”.

El nuevo relato vuelve a colocar a las hijas de la expareja en el centro de una disputa familiar que suma capítulos y genera repercusiones. Mientras tanto, las declaraciones de Nora reavivaron las preguntas sobre lo ocurrido aquella jornada y sobre el impacto que estas situaciones podrían tener en las menores.

En pocas palabras

  • Escándalo Icardi: Se filtró una supuesta frase que Mauro Icardi le habría dicho a su hija Isabella.
  • Denuncia materna: La abuela de la niña, Nora Colosimo, asegura que Isabella relató el episodio llorando.
  • Declaraciones polémicas: Colosimo afirmó que Icardi insultó a Wanda Nara al referirse a su hija.
Resumen generado por Thinkindot AI
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