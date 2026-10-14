Escándalo con Mauro Icardi: se filtró la terrible frase qué le habría dicho a su hija y causó conmoción

La mujer remarcó que su versión se basa en lo que le habría contado la niña: “Esto es contado por la nena”, aclaró al referirse al episodio.

Las declaraciones volvieron a encender la polémica alrededor de la conflictiva relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, atravesada por disputas públicas y fuertes cruces. Por el momento, la frase mencionada forma parte del testimonio de Nora y no debe interpretarse como un hecho verificado de manera independiente.

Consultada sobre la situación, Colosimo expresó su preocupación por lo que considera una serie de episodios de maltrato hacia sus nietas. “No me sorprende nada de él, porque son demasiados actos violentos los que tiene con las nenas”, sostuvo. Y agregó: “Son violentadas y maltratadas en todo sentido”.

El nuevo relato vuelve a colocar a las hijas de la expareja en el centro de una disputa familiar que suma capítulos y genera repercusiones. Mientras tanto, las declaraciones de Nora reavivaron las preguntas sobre lo ocurrido aquella jornada y sobre el impacto que estas situaciones podrían tener en las menores.