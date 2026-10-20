Indignación en Argentina por lo que hicieron con las placas de los héroes de Malvinas según la televisión chilena

Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando la cámara mostró las placas apartadas detrás de una cruz. El periodista explicó que muchas de ellas contenían mensajes relacionados con la reivindicación argentina sobre las islas, algo que, según su relato, no es aceptado por los habitantes británicos.

“Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz, porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá, por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, sostuvo.

La explicación encendió la controversia. ¿Por qué los homenajes que llevan los argentinos terminan apartados del cementerio? ¿Qué sucede con las dedicatorias que reivindican la soberanía nacional? Las imágenes no permiten determinar quién retiró cada objeto ni cuándo ocurrió, pero sí muestran placas conmemorativas fuera del espacio principal de homenaje.

Entre ellas se distinguió una dedicatoria de una emisora radial de Comodoro Rivadavia, fechada en abril de 2026. La inscripción decía: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.

La imagen de ese mensaje entre los objetos apartados sumó un componente especialmente sensible a la polémica: el recuerdo de los caídos quedó en el centro de una discusión que va más allá de una placa y vuelve a exponer las profundas diferencias que persisten alrededor de la soberanía de las islas.

El informe se conoció en medio de un nuevo escenario de tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido. Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Malvinas y las discusiones por una ruta comercial marítima con Punta Arenas volvieron a poner al archipiélago en el centro de la agenda política.

Durante la cobertura, un veterano británico también cuestionó al mandatario argentino: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”, expresó.

A esto se suma la disputa por la explotación de recursos naturales en las islas. El Gobierno argentino pidió ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que se suspenda la explotación petrolera vinculada con proyectos impulsados por el Reino Unido, mientras Londres anunció que protegerá a las empresas que operen en el archipiélago frente a medidas económicas argentinas.

Así, las imágenes difundidas por la televisión chilena reavivaron una polémica que toca una de las fibras más sensibles de la Argentina: la memoria de los soldados que murieron en Malvinas y el lugar que ocupan los homenajes que sus compatriotas llevan hasta el cementerio. Una escena que abrió preguntas y volvió a poner en discusión cómo se trata la memoria argentina en las islas.