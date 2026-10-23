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Influencer confesó encuentro íntimo con Mauro Icardi y reveló la verdad sobre un mito

"Lo del maní es...", influencer contó la verdad sobre el mito de Mauro Icardi y explotó todo. Mirala.

Influencer confesó encuentro íntimo con Mauro Icardi y reveló la verdad sobre un mito

Mauro Icardi quedó envuelto en una nueva polémica después de que María Palacios, conocida popularmente como La Chabona, asegurara que tuvo un encuentro íntimo con el futbolista antes de su relación con la China Suárez. La influencer y cantante de cumbia sorprendió con su relato durante un programa de streaming y, además, se refirió sin filtros a los comentarios que circulan sobre la intimidad del delantero.

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La confesión se produjo durante una charla en un ciclo de streaming dedicado a la cumbia. Allí, La Chabona habló de un supuesto encuentro con el jugador en un hotel y aseguró que habría ocurrido mucho antes de que él oficializara su relación con Eugenia “La China” Suárez.

“¿Te digo la verdad? Yo tuve una re historia con Icardi antes, hace una banda, en un hotel. Ni la China Suárez, ni Wanda Nara... ¡La Chabona, la más turra del condado!”, lanzó, con su habitual estilo directo.

Sus declaraciones no tardaron en generar repercusiones en las redes sociales, donde los usuarios volvieron a poner el foco en la vida sentimental del futbolista y en las versiones que circularon sobre sus vínculos anteriores.

Pero el relato no terminó con la supuesta aventura. Cuando le preguntaron por los comentarios que circulan desde hace tiempo sobre los atributos íntimos del delantero, La Chabona respondió sin vueltas y desestimó esa versión.

Tiene lo suyo, lo del maní es mentira. ¿Quién dijo eso? Son las resentidas, disparó.

La frase se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de su intervención y sumó un nuevo ingrediente a la polémica alrededor de Icardi. De todos modos, sus dichos corresponden a su propio testimonio y no hubo una confirmación pública del futbolista sobre el supuesto encuentro.

La declaración de La Chabona se suma a otras versiones mediáticas que en distintos momentos vincularon al delantero con mujeres del mundo del espectáculo. Entre los nombres que circularon anteriormente aparecen Jazmín La Cuerpo y la modelo Guendalina Rodríguez, aunque cada episodio tuvo sus propias circunstancias.

Por el momento, Icardi no respondió públicamente a las afirmaciones de la influencer. Mientras tanto, continúa con sus vacaciones junto a la China Suárez en México, donde también se encuentran los hijos de la actriz y su madre, Marcela Riveiro.

La confesión de La Chabona volvió a instalar el nombre del futbolista en la conversación digital, esta vez por un relato sobre su pasado sentimental y una frase que reavivó los comentarios sobre su intimidad.

En pocas palabras

  • La Chabona confesó un supuesto encuentro íntimo con Mauro Icardi previo a su relación con la China Suárez.
  • La influencer desmintió los rumores sobre los atributos del futbolista: "Lo del maní es mentira".
  • Sus declaraciones reavivaron la polémica sobre la vida sentimental de Icardi, quien no ha respondido públicamente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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