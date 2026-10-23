Influencer confesó encuentro íntimo con Mauro Icardi y reveló la verdad sobre un mito

Pero el relato no terminó con la supuesta aventura. Cuando le preguntaron por los comentarios que circulan desde hace tiempo sobre los atributos íntimos del delantero, La Chabona respondió sin vueltas y desestimó esa versión.

“Tiene lo suyo, lo del maní es mentira. ¿Quién dijo eso? Son las resentidas”, disparó.

La frase se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de su intervención y sumó un nuevo ingrediente a la polémica alrededor de Icardi. De todos modos, sus dichos corresponden a su propio testimonio y no hubo una confirmación pública del futbolista sobre el supuesto encuentro.

La declaración de La Chabona se suma a otras versiones mediáticas que en distintos momentos vincularon al delantero con mujeres del mundo del espectáculo. Entre los nombres que circularon anteriormente aparecen Jazmín La Cuerpo y la modelo Guendalina Rodríguez, aunque cada episodio tuvo sus propias circunstancias.

Por el momento, Icardi no respondió públicamente a las afirmaciones de la influencer. Mientras tanto, continúa con sus vacaciones junto a la China Suárez en México, donde también se encuentran los hijos de la actriz y su madre, Marcela Riveiro.

La confesión de La Chabona volvió a instalar el nombre del futbolista en la conversación digital, esta vez por un relato sobre su pasado sentimental y una frase que reavivó los comentarios sobre su intimidad.