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¿Julio Iglesias podría terminar preso? El duro revés judicial que sacude al cantante

Duro revés para Julio Iglesias: la Justicia dio marcha atrás y se complica su situación, ¿podría ir preso? Enterate.

¿Julio Iglesias podría terminar preso? El duro revés judicial que sacude al cantante

Julio Iglesias volvió a quedar en el centro de la tormenta judicial. A casi nueve meses de que la Fiscalía española archivara inicialmente las denuncias presentadas por dos exempleadas, el Ministerio Público cambió de postura y emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional evalúe si tiene competencia para investigar los hechos denunciados.

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La decisión representa un giro importante en una causa que parecía haber quedado en punto muerto. Sin embargo, todavía no significa que se haya abierto formalmente una investigación: ahora será un juez quien deba resolver si corresponde avanzar con las pesquisas.

Las denuncias apuntan a presuntas agresiones sexuales y malos tratos que, según las exempleadas, habrían ocurrido en propiedades del cantante en República Dominicana y las Bahamas, en 2021. Como los hechos denunciados habrían sucedido fuera de España y tanto las denunciantes como el artista residían en el extranjero, la Fiscalía había considerado inicialmente que la Audiencia Nacional no era competente y archivó el caso.

Ahora, el escenario cambió. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la Fiscalía emitió un informe favorable sobre la competencia de ese tribunal madrileño, especializado, entre otros asuntos, en determinados delitos cometidos fuera del territorio español. No se explicó públicamente qué motivó el cambio de criterio.

Las dos mujeres volvieron a presentar una denuncia en septiembre y reclaman que la Justicia investigue lo que aseguran haber vivido mientras trabajaban para el artista, que tiene 83 años.

De acuerdo con los testimonios difundidos por la organización Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, las denunciantes sostienen que Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente”. También lo acusan de controlar sus teléfonos celulares, restringir sus salidas de la vivienda en la que trabajaban y exigirles jornadas laborales de hasta 16 horas, sin días de descanso ni contrato.

Las acusaciones son graves y podrían abrir una nueva etapa judicial para el cantante, aunque se trata de hechos denunciados que todavía deben ser investigados y probados.

La organización Women’s Link Worldwide, que representa a las mujeres, sostiene que los tribunales españoles podrían intervenir en virtud de la legislación que permite investigar determinados delitos cometidos fuera del país cuando existen vínculos relevantes con España.

En una carta abierta difundida en septiembre, las exempleadas reclamaron que se les garanticen sus derechos y que las autoridades avancen con la investigación. “Investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”, pidieron, según el texto citado.

Por su parte, Julio Iglesias rechazó categóricamente las acusaciones. El cantante calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

El nuevo movimiento judicial vuelve a poner el caso bajo los reflectores y deja abierta una pregunta clave: si el juez considera que la Audiencia Nacional es competente, ¿se iniciará finalmente una investigación formal?

Por ahora, no hay una condena ni una decisión que implique que Julio Iglesias vaya a prisión. El paso que dio la Fiscalía habilita a que se evalúe la competencia judicial; el futuro de la causa dependerá de la resolución que tome el juez.

En pocas palabras

  • Julio Iglesias: La Justicia española reevalúa si tiene competencia para investigar denuncias.
  • Denuncias previas: Dos exempleadas reclaman por presuntas agresiones y malos tratos en 2021.
  • Situación actual: La Fiscalía cambió de postura; un juez decidirá si avanza la investigación formal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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