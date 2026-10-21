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La conmovedora confesión de Luisana Lopilato sobre la enfermedad de Noah y su lucha contra el cáncer

A 10 años, Luisana Lopilato habló de la lucha de su hijo Noah contra el cáncer y emocionó con una confesión. Escuchala.

La conmovedora confesión de Luisana Lopilato sobre la enfermedad de Noah y su lucha contra el cáncer

Luisana Lopilato habló con profunda emoción sobre la enfermedad de su hijo Noah y recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su familia. La actriz compartió una reflexión íntima después de asistir a una gala benéfica en Los Ángeles junto a su esposo, Michael Bublé, y sus palabras volvieron a poner en primer plano la lucha que enfrentaron en 2016, cuando al pequeño le diagnosticaron cáncer.

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La pareja participó de una velada organizada por el Hospital de Niños de Los Ángeles, donde el cantante también subió al escenario para brindar una presentación musical. Sin embargo, más allá de las imágenes de la alfombra roja y del evento que Luisana publicó en sus redes sociales, fue el mensaje que acompañó las fotografías el que emocionó a sus seguidores.

Hay noches en las que el corazón vuelve a lugares que uno nunca olvida…”, escribió la actriz al comenzar su publicación.

La gala tuvo un significado especial para la artista, que compartió una mesa con profesionales de la salud que acompañaron a su familia durante el tratamiento de Noah. Volver a encontrarse con aquellas personas la conectó con una etapa marcada por la incertidumbre, el miedo y la esperanza.

“Estar sentada en la gala del Hospital de Niños de Los Ángeles, compartiendo una mesa con médicos y enfermeras que alguna vez nos sostuvieron cuando nuestro mundo parecía derrumbarse, fue una emoción difícil de explicar”, expresó.

La emoción también estuvo presente cuando Michael Bublé subió al escenario para cantar. Para Luisana, verlo actuar significó mucho más que disfrutar de su música: fue volver mentalmente a todo lo que habían atravesado juntos como familia.

“Ver a @michaelbuble subir al escenario a cantar, lo miré y pensé en todo lo que habíamos vivido… Entre tantas personas, solo él y yo sabíamos lo que nuestros corazones estaban sintiendo”, escribió.

En su reflexión, la actriz puso en palabras las marcas que dejan las experiencias más difíciles y explicó cómo el paso del tiempo transforma la manera de recordar el dolor.

“Porque hay heridas que sanan, pero dejan huellas para siempre. El dolor cambia con los años, pero nunca se olvida. Se transforma en una manera diferente de amar, de agradecer y de mirar la vida”, compartió.

La actriz también dedicó parte de su mensaje a las personas que estuvieron cerca de su familia durante el tratamiento de su hijo. Con palabras atravesadas por la fe, recordó el apoyo que recibió en los momentos en los que todo parecía demasiado difícil.

“Esa noche volví a recordar que, incluso cuando sentíamos que no podíamos más, Dios nunca nos soltó la mano. Nos rodeó de personas que fueron sus manos, sus abrazos y su amor en nuestros momentos más oscuros”, relató.

Finalmente, Luisana cerró su publicación con un mensaje de esperanza y gratitud por la vida y por quienes ayudaron a su familia a atravesar aquella etapa.

“Gracias, Dios, por la vida, por la esperanza y por cada ángel que pusiste en nuestro camino”, concluyó.

Noah nació en 2013 y es el mayor de los cuatro hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé. En 2016, cuando tenía apenas tres años, le diagnosticaron cáncer de hígado, una noticia que cambió por completo la vida de la familia.

Tras conocer el diagnóstico, sus padres decidieron poner en pausa sus compromisos profesionales para acompañarlo y concentrarse en su recuperación. La pareja comunicó públicamente la situación y explicó que el niño comenzaría su tratamiento médico en Estados Unidos.

El proceso incluyó quimioterapia y una intervención quirúrgica. En 2017, Noah respondió favorablemente al tratamiento y desde entonces se encuentra en remisión.

A casi una década de aquel diagnóstico, la experiencia sigue ocupando un lugar profundo en la historia familiar. Con su reciente publicación, Luisana Lopilato volvió a recordar aquel período desde el agradecimiento y la emoción, y destacó especialmente a los médicos y enfermeros que acompañaron a su hijo cuando más lo necesitaban.

En pocas palabras

  • Luisana Lopilato confesó su emoción al recordar la lucha de su hijo Noah contra el cáncer.
  • La actriz revivió momentos difíciles junto a su esposo, Michael Bublé, durante la gala benéfica del Hospital de Niños de Los Ángeles.
  • Lopilato expresó gratitud por el apoyo recibido y destacó que las heridas, aunque sanan, dejan huellas imborrables.
Resumen generado por Thinkindot AI
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