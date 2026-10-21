La contundente opinión de Ricardo Darín en medio del escándalo de Hernán Casciari

Luego explicó que, cuando escuchó hablar del proyecto años atrás, ya tenía ciertas dudas sobre las dificultades que podía implicar su organización. “En un momento, cuando lo escuché hace un par de años, siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso”, señaló.

Y agregó: “Sobre todo si hay tanta gente que colabora, es difícil estar en contacto permanente con todos ellos y estar al tanto de qué es lo que ocurre”.

Darín se ocupó de aclarar que se trataba de una impresión personal y que no pretendía presentar su opinión como una certeza. También aseguró que no conoce a Casciari y que nunca había recibido una propuesta laboral directa de su parte.

La frase de Darín sobre el caso que generó repercusiones

Al ser consultado sobre si le sorprendía lo ocurrido, el actor reconoció que sí. Después, se refirió a las explicaciones que habría dado el escritor respecto de la denuncia y a la posibilidad de que el conflicto estuviera relacionado con problemas de gestión.

“Escuché o leí que él dice que no acepta que se hable de una estafa, porque no era ese para nada el propósito, cosa que me parece que sí debe ser así”, expresó.

Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada. (Foto: Archivo)

A continuación, Darín planteó una hipótesis sobre lo que podría haber sucedido, aunque volvió a remarcar que no contaba con información suficiente para sacar conclusiones definitivas.

“Ahí debe haber ocurrido algo, problemas administrativos o se le fue de las manos”, sostuvo.

Sin embargo, uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando el cronista le preguntó por las presuntas promesas vinculadas con el funcionamiento y los resultados económicos del proyecto.

“Eso fue un error por parte de él”, respondió el actor.

Darín desarrolló su postura al explicar que, en el ámbito audiovisual, no es posible garantizar de antemano el éxito de una producción. “En ningún proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”, afirmó.

“Es algo que está librado a cómo resulte, cómo salga, cuál sea el resultado”, añadió. Antes de cerrar el tema, insistió en que no podía juzgar personalmente a Casciari y dejó abierta la posibilidad de que hubiera existido un error, sin presentarlo como un hecho comprobado.

“Me parece que ahí sí es probable que haya cometido un error, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé”, concluyó.

De qué se trata la denuncia contra Hernán Casciari: El caso se inició a partir de una presentación judicial realizada por 18 socios productores vinculados con proyectos de Orsai Audiovisuales. Según sostienen los denunciantes, habrían invertido dinero en producciones audiovisuales a partir de propuestas que contemplaban determinadas expectativas de rentabilidad.

La denuncia apunta contra Casciari, escritor y socio gerente de la empresa, por presunta estafa. Entre los cuestionamientos planteados se encuentran las condiciones bajo las cuales se habrían promovido las inversiones y la información disponible sobre el destino de los fondos.

Se trata de acusaciones que deberán ser analizadas en el ámbito judicial y que, por el momento, no equivalen a una declaración de culpabilidad.