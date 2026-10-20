La foto familiar de Mirtha Legrand desató sospechas: el extraño detalle que desconcertó a todos

Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que la foto haya sido generada o modificada con inteligencia artificial. La semejanza visual, por sí sola, no demuestra que exista una edición y también puede estar relacionada con la iluminación, la compresión o el procesamiento de la imagen. Lo llamativo también fue que Mirtha apareció sin maquillaje, algo poco visto de la conductora en toda su carrera.

La publicación había sido compartida por Mirtha en el marco del Día de la Madre, con un mensaje que reflejaba su alegría por volver a reunirse con sus seres queridos. “¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió la conductora junto a la postal.

En la imagen aparece acompañada por su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela; y su amiga Amalia Idoyaga Molina.

La reaparición de la diva se produjo después de recibir el alta médica y mientras continúa con su recuperación en su casa. La foto también despertó numerosos mensajes de cariño y alegría por volver a verla, además de comentarios sobre su aspecto. Entre ellos, se destacó el de Soledad Silveyra, quien le escribió: “Chiquita, qué grande sos. Te quiero mucho, estás muy bella”.

Pero, más allá de los saludos y la emoción por su regreso, el detalle de los ojos terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de la imagen.