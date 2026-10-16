La primera decisión inesperada que tomó Julieta Prandi tras anunciar la separación de Emanuel Ortega

“Tatuar es más que un arte… también es conectar, compartir y crear recuerdos . Muchísimas gracias @jprandi y @mateo.prandi por confiarme esta gran responsabilidad y permitirme ser parte de esta experiencia tan especial”, escribió junto a las imágenes. Luego, cerró con un mensaje afectuoso: “¡Siempre es un placer recibirlos!”.

El plan compartido con su hijo fue una de las primeras actividades que se conocieron públicamente de Julieta después de anunciar la separación. En las fotos, la modelo aparece en el estudio y, aunque no se distingue con claridad el diseño, se habría realizado un tatuaje en una de sus piernas.

Mateo también quedó retratado durante la visita. En una de las imágenes aparece sin remera y se observan dos tatuajes en su pecho, aunque no trascendió si se hizo alguno nuevo durante ese encuentro.

Mientras las fotografías mostraban un momento de cercanía entre madre e hijo, también se conocían detalles sobre el estado anímico de Prandi tras el final de su relación con Ortega. El miércoles 14 de octubre, la periodista Pilar Smith contó en LAM que había hablado con la conductora y que ella le había pedido distancia de la exposición mediática.

“La llamé a Julieta Prandi, me atendió y me dijo que por ahora no quiere dar notas. Que necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación”, relató la panelista.

La palabra “avergonzada” fue una de las que más llamó la atención, ya que, según Smith, Prandi la repitió durante la conversación. La periodista también transmitió que la modelo siente que hizo todo lo posible por la relación y que llegó a un límite en medio de la desilusión.

La ruptura quedó rodeada de versiones sobre sus posibles causas, entre ellas especulaciones sobre una eventual infidelidad. Sin embargo, Julieta no confirmó públicamente esas versiones y pidió que se respete su privacidad.

En el comunicado con el que anunció el final de la pareja, la conductora había expresado: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”.

También explicó por qué había decidido hacer pública la noticia: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”.