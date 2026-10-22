Manchas de óxido del piso: cómo sacarlas con el truco infalible de un ingeniero químico

Cómo eliminar el óxido de la cerámica y el porcelanato

Para obtener un buen resultado sin dañar la superficie, el especialista recomienda seguir este procedimiento:

Aplicar vinagre industrial directamente sobre la mancha de óxido.

Dejar actuar durante 10 minutos para que el ácido acético afloje las partículas adheridas.

Frotar suavemente con una esponja de brillo o lana de acero fina , sin ejercer una presión excesiva.

Si fuera necesario, repetir el procedimiento hasta que la mancha desaparezca por completo.

Con este método, el óxido se desprende de forma gradual y el piso recupera su aspecto original sin recurrir a productos que puedan deteriorar el material.

Qué tener en cuenta antes de limpiar el piso

Si bien el vinagre industrial es una alternativa eficaz, siempre es recomendable probar el producto primero en un sector poco visible del piso para comprobar que no genere cambios en el acabado. Además, conviene utilizar guantes durante la aplicación y mantener el ambiente ventilado mientras se realiza la limpieza.