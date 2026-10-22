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Manchas de óxido del piso: cómo sacarlas con el truco infalible de un ingeniero químico

El ingeniero químico Diego Fernández propone un método para eliminar las manchas de óxido de los pisos de cerámica y porcelanato sin dañar las superficies.

Las manchas de óxido pueden afectar el aspecto de los pisos de cerámica y porcelanato y resultar difíciles de eliminar.

Las manchas de óxido pueden afectar el aspecto de los pisos de cerámica y porcelanato y resultar difíciles de eliminar.

Las manchas de óxido son un problema frecuente en el hogar y pueden ser difíciles de eliminar. Cuando aparecen sobre pisos de cerámica o porcelanato, muchas personas recurren a costosos productos comerciales que no son tan efectivos como el vinagre industrial o concentrado.

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El ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube Renovando con ideas, difundió este método para eliminar el óxido sin comprometer el estado del piso. Según explicó, varios productos diseñados para remover estas manchas contienen sustancias químicas agresivas que pueden deteriorar el brillo, alterar el color o incluso arruinar de forma permanente las superficies de cerámica y porcelanato.

Vinagre industrial: por qué es diferente al de cocina

La clave del método está en la concentración del ácido acético, el componente responsable de su acción limpiadora.

Mientras que el vinagre de cocina contiene entre un 3% y un 5% de ácido acético, el vinagre industrial posee una concentración superior al doble, lo que le otorga un mayor poder para disolver las manchas de óxido sin necesidad de utilizar productos más agresivos.

Cómo eliminar el óxido de la cerámica y el porcelanato

Para obtener un buen resultado sin dañar la superficie, el especialista recomienda seguir este procedimiento:

  • Aplicar vinagre industrial directamente sobre la mancha de óxido.

  • Dejar actuar durante 10 minutos para que el ácido acético afloje las partículas adheridas.

  • Frotar suavemente con una esponja de brillo o lana de acero fina, sin ejercer una presión excesiva.

  • Si fuera necesario, repetir el procedimiento hasta que la mancha desaparezca por completo.

Con este método, el óxido se desprende de forma gradual y el piso recupera su aspecto original sin recurrir a productos que puedan deteriorar el material.

Qué tener en cuenta antes de limpiar el piso

Si bien el vinagre industrial es una alternativa eficaz, siempre es recomendable probar el producto primero en un sector poco visible del piso para comprobar que no genere cambios en el acabado. Además, conviene utilizar guantes durante la aplicación y mantener el ambiente ventilado mientras se realiza la limpieza.

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