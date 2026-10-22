Netflix está enamorando a todos con esta comedia romántica y su historia de amor

De qué trata la película Con todos menos contigo en Netflix

La historia de Con todos menos contigo comienza con un encuentro que parece prometedor. Bea y Ben se conocen, conectan rápidamente y dejan entrever que entre ellos podría surgir una relación sentimental. Sin embargo, la primera cita no termina como esperaban y ese episodio modifica por completo la percepción que cada uno tiene del otro.

El tiempo transcurre y cada uno continúa con su vida. Pero una coincidencia inesperada vuelve a ponerlos frente a frente en una boda celebrada en Australia.

El casamiento tiene una particularidad que complica todavía más la situación: el encuentro se produce entre personas vinculadas a sus respectivos círculos familiares y de amistad. En ese contexto, Bea y Ben descubren que necesitan resolver un problema inmediato, aunque no estén dispuestos a reconocer sus verdaderos sentimientos.

La solución que encuentran consiste en fingir que son pareja. De esa manera, los dos esperan atravesar el evento sin tener que explicar sus diferencias ni afrontar las consecuencias de su distanciamiento.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Tras una cita que terminó mal, dos solteros se reencuentran en una lujosa boda en la que fingen ser una pareja para tranquilizar a los padres de ella y darle celos a la ex de él".

Sydney Sweeney y Glen Powell protagonizan esta comedia romántica

Uno de los elementos centrales de Con todos menos contigo es la participación de Sydney Sweeney y Glen Powell como la pareja principal.

Sydney Sweeney da vida a Bea, una mujer que debe afrontar las consecuencias de una primera cita que no terminó como esperaba. Su personaje llega a la boda con una historia pendiente con Ben y con pocas razones para confiar nuevamente en él.

Glen Powell interpreta a Ben, quien también mantiene una relación conflictiva con Bea después de lo ocurrido durante su primer encuentro. La coincidencia en Australia lo enfrenta otra vez con una mujer que despierta sentimientos contradictorios.

El resultado es una historia que combina romance y comedia a través de un conflicto sencillo de comprender: dos personas que no consiguen ponerse de acuerdo deben actuar como si estuvieran enamoradas.

El elenco que acompaña a Sydney Sweeney en Con todos menos contigo

Sydney Sweeney

Glen Powell

Alexandra Shipp

GaTa

Hadley Robinson

Michelle Hurd

Dermot Mulroney

Darren Barnet

Rachel Griffiths

Por qué Con todos menos contigo apuesta por una fórmula clásica de la comedia romántica

La propuesta de Con todos menos contigo recupera varios de los recursos más reconocibles de las comedias románticas. La atracción inicial, los malentendidos, las discusiones y las circunstancias que obligan a dos personas a permanecer juntas forman parte de una estructura narrativa conocida por el público.

La película combina así una premisa sencilla con un conflicto que se desarrolla a través de las interacciones entre sus protagonistas. El resultado es una historia romántica en la que el humor y los desencuentros ocupan un lugar central.

Para quienes buscan una película que reúna romance, situaciones incómodas y personajes que deben enfrentarse a sus propios prejuicios, Con todos menos contigo presenta una alternativa dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler oficial de Con todos menos contigo