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Netflix está enamorando a todos con esta comedia romántica y su historia de amor

La comedia romántica con Sydney Sweeney que conquistó a los espectadores de Netflix tiene una historia inesperada y no pasa inadvertida.

Netflix está enamorando a todos con esta comedia romántica y su historia de amor. (Foto: Archivo)

Netflix está enamorando a todos con esta comedia romántica y su historia de amor. (Foto: Archivo)

Netflix cuenta con una comedia romántica que combina atracción, desencuentros y situaciones inesperadas. Se trata de "Con todos menos contigo", la película protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell que presenta una historia de amor marcada por los malentendidos y las apariencias.

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La producción apuesta por una fórmula clásica de las comedias románticas: dos personas que parecen destinadas a entenderse terminan enfrentadas por circunstancias que complican sus sentimientos. Sin embargo, cuando el destino vuelve a cruzarlas, ambos deben encontrar la manera de dejar de lado sus diferencias, aunque sea de manera fingida.

La película tiene como protagonistas a Bea, interpretada por Sydney Sweeney, y Ben, encarnado por Glen Powell. Los dos personajes se conocen y experimentan una atracción que parece anunciar el comienzo de una historia especial. Pero una primera cita que termina de forma inesperada cambia por completo el rumbo de la relación.

Meses después, sus caminos vuelven a cruzarsea. A partir de ese encuentro, ambos quedan atrapados en una situación que los obliga a compartir tiempo, disimular sus diferencias y sostener una versión de su relación que está muy lejos de la realidad.

De qué trata la película Con todos menos contigo en Netflix

La historia de Con todos menos contigo comienza con un encuentro que parece prometedor. Bea y Ben se conocen, conectan rápidamente y dejan entrever que entre ellos podría surgir una relación sentimental. Sin embargo, la primera cita no termina como esperaban y ese episodio modifica por completo la percepción que cada uno tiene del otro.

El tiempo transcurre y cada uno continúa con su vida. Pero una coincidencia inesperada vuelve a ponerlos frente a frente en una boda celebrada en Australia.

El casamiento tiene una particularidad que complica todavía más la situación: el encuentro se produce entre personas vinculadas a sus respectivos círculos familiares y de amistad. En ese contexto, Bea y Ben descubren que necesitan resolver un problema inmediato, aunque no estén dispuestos a reconocer sus verdaderos sentimientos.

La solución que encuentran consiste en fingir que son pareja. De esa manera, los dos esperan atravesar el evento sin tener que explicar sus diferencias ni afrontar las consecuencias de su distanciamiento.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Tras una cita que terminó mal, dos solteros se reencuentran en una lujosa boda en la que fingen ser una pareja para tranquilizar a los padres de ella y darle celos a la ex de él".

Sydney Sweeney y Glen Powell protagonizan esta comedia romántica

Uno de los elementos centrales de Con todos menos contigo es la participación de Sydney Sweeney y Glen Powell como la pareja principal.

Sydney Sweeney da vida a Bea, una mujer que debe afrontar las consecuencias de una primera cita que no terminó como esperaba. Su personaje llega a la boda con una historia pendiente con Ben y con pocas razones para confiar nuevamente en él.

Glen Powell interpreta a Ben, quien también mantiene una relación conflictiva con Bea después de lo ocurrido durante su primer encuentro. La coincidencia en Australia lo enfrenta otra vez con una mujer que despierta sentimientos contradictorios.

El resultado es una historia que combina romance y comedia a través de un conflicto sencillo de comprender: dos personas que no consiguen ponerse de acuerdo deben actuar como si estuvieran enamoradas.

El elenco que acompaña a Sydney Sweeney en Con todos menos contigo

  • Sydney Sweeney
  • Glen Powell
  • Alexandra Shipp
  • GaTa
  • Hadley Robinson
  • Michelle Hurd
  • Dermot Mulroney
  • Darren Barnet
  • Rachel Griffiths

Por qué Con todos menos contigo apuesta por una fórmula clásica de la comedia romántica

La propuesta de Con todos menos contigo recupera varios de los recursos más reconocibles de las comedias románticas. La atracción inicial, los malentendidos, las discusiones y las circunstancias que obligan a dos personas a permanecer juntas forman parte de una estructura narrativa conocida por el público.

La película combina así una premisa sencilla con un conflicto que se desarrolla a través de las interacciones entre sus protagonistas. El resultado es una historia romántica en la que el humor y los desencuentros ocupan un lugar central.

Para quienes buscan una película que reúna romance, situaciones incómodas y personajes que deben enfrentarse a sus propios prejuicios, Con todos menos contigo presenta una alternativa dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler oficial de Con todos menos contigo

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta "Con todos menos contigo", una comedia romántica protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell.
  • Trama: Dos solteros, tras una cita fallida, fingen ser pareja en una boda en Australia para disimular sus diferencias.
  • Protagonistas: La química entre Sydney Sweeney (Bea) y Glen Powell (Ben) es central en esta historia de amor y malentendidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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