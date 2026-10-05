Preocupación por  el diagnósitco de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López: ¿qué tiene?

De esta manera, la modelo confirmó qué había afectado al bebé y aclaró que actualmente se encuentra mucho mejor.

La noticia se conoce mientras la familia atraviesa además un importante momento personal. Daniela y Maxi López están organizando su mudanza definitiva desde Suiza hacia la Argentina, junto a sus dos hijos en común, Elle y Lando, después de un año en el que la vida familiar estuvo dividida entre Europa y Buenos Aires.

La modelo había contado recientemente que se encuentra abocada a los últimos preparativos para instalarse nuevamente en el país, incluyendo el traslado de sus pertenencias y de su mascota Kika.

La enfermedad que tuvo Lando es la mano-pie-boca, una infección viral muy contagiosa causada por distintos enterovirus, entre ellos algunos virus Coxsackie. Es especialmente frecuente en bebés y chicos menores de 5 años, aunque también puede afectar a personas de otras edades.

Entre los síntomas más habituales aparecen fiebre, dolor de garganta, llagas dolorosas dentro de la boca y sarpullido en las manos y los pies. También pueden presentarse lesiones en otras zonas del cuerpo, como brazos, piernas o glúteos.

Las lesiones dentro de la boca pueden comenzar como pequeños puntos rojos y luego convertirse en ampollas dolorosas. Debido a las molestias al tragar, algunos chicos pueden comer o beber menos durante el cuadro.

En el caso de Lando, Daniela no brindó mayores detalles sobre los síntomas que tuvo ni sobre el tratamiento que recibió. Lo que sí confirmó es que el bebé ya está mucho mejor, después de haber atravesado la enfermedad.

La infección se caracteriza además por su facilidad de contagio. Puede transmitirse mediante gotitas respiratorias, contacto cercano con una persona infectada, el líquido de las ampollas, objetos o superficies contaminadas y también a través de las heces, algo especialmente importante durante el cambio de pañales.

Por ahora, la propia Daniela fue quien llevó tranquilidad a sus seguidores y confirmó que Lando evoluciona favorablemente mientras la familia avanza con los preparativos para su nueva vida en Argentina.