¿Qué vio? Se supo el verdadero motivo por el que Zaira Nara dejó a Diego Forlán

La versión de Colosimo, sin embargo, generó una inmediata respuesta desde Uruguay, donde el exfutbolista mantiene una fuerte popularidad.

Ángel de Brito contó al aire que comenzó a recibir mensajes desde el país vecino que cuestionaban la declaración de la madre de Zaira.

“Me está escribiendo medio Uruguay diciendo que no mienta. ‘Había prenupcial, me lo contó Diego a mí. Hasta Zaira lo firmó, 3 millones de dólares en caso de divorcio, sin sueldo mensual. Que no sea chanta Nora’, me dicen desde Uruguay”, relató el conductor.

De esta manera, quedaron enfrentadas dos versiones completamente diferentes sobre lo que ocurrió puertas adentro de aquella relación: por un lado, la explicación de Nora Colosimo; por el otro, quienes aseguran desde Uruguay que el acuerdo prenupcial sí existió.

El propio Forlán, según la nota, siempre se mostró muy reservado al hablar públicamente sobre el tema. Zaira, en cambio, con el paso de los años fue dando algunas pistas sobre las razones que la llevaron a tomar aquella decisión.

En una entrevista, la modelo explicó que uno de sus mayores temores era terminar dejando de lado sus propios proyectos para acompañar la carrera de su pareja.

“Era perder mi rumbo y mi propósito en la vida, que no era acompañar a alguien, sino hacer mi propio camino, y no lo negocio con nadie. La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo”, sostuvo.

La relación también quedó rodeada de otras versiones años después. En 2023, Luis Ventura volvió a referirse al romance y aseguró haber escuchado en un ámbito familiar detalles íntimos sobre la pareja. Su compañero en aquella emisión, Mauricio D’Alessandro, incluso realizó una afirmación sobre supuestas exigencias íntimas de Forlán hacia Zaira.

Se trató, de todos modos, de versiones y declaraciones de terceros que no fueron confirmadas por Zaira ni por Forlán.

La propia Zaira había hablado anteriormente sobre el final de aquel noviazgo de tres años y evitó apuntar a un único responsable.

“Nos dimos cuenta de muchas cosas de pareja, íntimas, normales en el día a día, que no eran como esperábamos. La decisión de terminar estuvo en nosotros y en una pareja ambos hacen algo para que se rompa”, explicó en PH Podemos Hablar.