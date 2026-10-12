Quién es Miren Algañarás, la mujer de Darío Giordano, que convivió con la familia de Romina Yan y hoy despierta interrogantes

El romance comenzó en 2012, poco más de dos años después de la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010. En diciembre de 2014, tras aproximadamente dos años de relación, Miren y Darío se casaron por civil. Más adelante tuvieron un hijo juntos y formaron una nueva familia.

Sin embargo, la historia volvió a quedar bajo la lupa tras la entrevista que Valentín Yankelevich dio a Infobae. Allí, el hijo de Romina relató situaciones de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió por parte de su padre. “Ahí fue cuando todo se desmadró, por no decir otra cosa. Creo que ahí empezaron los primeros hechos de violencia física, nos habremos ido al año que falleció mi mamá. El maltrato fue constante”, afirmó.

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, Valentín y su hermano Franco vivieron con su padre y con Miren hasta 2015. El joven contó que finalmente recurrieron a su abuelo, Gustavo Yankelevich, para poder salir de esa casa. En 2018 se oficializó una sentencia favorable al productor, que quedó a cargo del cuidado personal de los dos hijos mayores de Romina.

La coincidencia entre ese período de convivencia y los años que Valentín describe en su testimonio hizo que surgieran preguntas sobre qué pudo haber conocido Miren de lo que ocurría en el ámbito familiar. Su nombre quedó ligado a la controversia por haber formado parte de ese hogar, aunque hay una diferencia fundamental: en la entrevista conocida, Valentín no la mencionó directamente ni la acusó de participar en los episodios que describió.

El joven también confirmó que tiene un hermano menor, fruto de la relación entre Giordano y Algañarás, con quien aseguró no tener vínculo y a quien no conoce. Además, expresó que no tiene intención de recomponer la relación con su padre.

Lejos de los medios, Miren había construido una carrera propia en la gastronomía y compartido con Giordano un emprendimiento de catering para eventos. En una entrevista publicada por TN en marzo de 2024, resumió su vínculo con la cocina con una frase: “La cocina trae muchos placeres, dar de comer es dar amor”.