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Quién es Miren Algañarás, la mujer de Darío Giordano, que convivió con la familia de Romina Yan y hoy despierta interrogantes

Qué se sabe de Miren Algañarás, la esposa de Darío Giordano, tras el testimonio del hijo de Romina Yan. Enterate.

Quién es Miren Algañarás, la mujer de Darío Giordano, que convivió con la familia de Romina Yan y hoy despierta interrogantes

Miren Algañarás quedó en el centro de la atención después de las graves acusaciones de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano. Cocinera, expareja de Mike Amigorena y segunda esposa del viudo de Romina Yan, compartió con él una nueva etapa familiar después de la muerte de la actriz.

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Pero hay un dato que hoy despierta especial interés: conoce de fondo lo que sucedió entre Giordano y los hijos de Romina durante parte del período en el que Valentín asegura que sufrió violencia física y psicológica.

Miren Catalina Algañarás, conocida en el ambiente gastronómico como Porota, nació en Rosario y desarrolló su carrera en la cocina. Antes de conocer a Giordano, estuvo en pareja con el actor Mike Amigorena y luego abrió su propio restaurante en Palermo, llamado Porota, Cocina de Herencia.

Fue precisamente en ese local donde conoció al productor. Giordano solía ir a almorzar y, con el tiempo, los encuentros dieron paso a una relación sentimental que ambos mantuvieron lejos de la exposición mediática.

El romance comenzó en 2012, poco más de dos años después de la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010. En diciembre de 2014, tras aproximadamente dos años de relación, Miren y Darío se casaron por civil. Más adelante tuvieron un hijo juntos y formaron una nueva familia.

Sin embargo, la historia volvió a quedar bajo la lupa tras la entrevista que Valentín Yankelevich dio a Infobae. Allí, el hijo de Romina relató situaciones de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió por parte de su padre. “Ahí fue cuando todo se desmadró, por no decir otra cosa. Creo que ahí empezaron los primeros hechos de violencia física, nos habremos ido al año que falleció mi mamá. El maltrato fue constante”, afirmó.

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, Valentín y su hermano Franco vivieron con su padre y con Miren hasta 2015. El joven contó que finalmente recurrieron a su abuelo, Gustavo Yankelevich, para poder salir de esa casa. En 2018 se oficializó una sentencia favorable al productor, que quedó a cargo del cuidado personal de los dos hijos mayores de Romina.

La coincidencia entre ese período de convivencia y los años que Valentín describe en su testimonio hizo que surgieran preguntas sobre qué pudo haber conocido Miren de lo que ocurría en el ámbito familiar. Su nombre quedó ligado a la controversia por haber formado parte de ese hogar, aunque hay una diferencia fundamental: en la entrevista conocida, Valentín no la mencionó directamente ni la acusó de participar en los episodios que describió.

El joven también confirmó que tiene un hermano menor, fruto de la relación entre Giordano y Algañarás, con quien aseguró no tener vínculo y a quien no conoce. Además, expresó que no tiene intención de recomponer la relación con su padre.

Lejos de los medios, Miren había construido una carrera propia en la gastronomía y compartido con Giordano un emprendimiento de catering para eventos. En una entrevista publicada por TN en marzo de 2024, resumió su vínculo con la cocina con una frase: “La cocina trae muchos placeres, dar de comer es dar amor”.

En pocas palabras

  • Miren Algañarás: Esposa de Darío Giordano, en el centro de la atención tras testimonios.
  • Convivencia y acusaciones: Vivió con Giordano y los hijos de Romina Yan durante período de presunto maltrato.
  • Carrera y presente: Reconocida cocinera con trayectoria propia, alejada de los medios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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