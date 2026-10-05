En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¿Buenos términos?

Se conocieron los motivos de la separación de Nicolás Repetto y Florencia Raggi después de más de 30 años

La verdad de lo qué pasó entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi después de más de 30 años juntos: los motivos. Enterate.

Se conocieron los motivos de la separación de Nicolás Repetto y Florencia Raggi después de más de 30 años

Después de más de 30 años de relación, Nicolás Repetto decidió romper el silencio y contar cómo fue el proceso que atravesó junto a Florencia Raggi y que derivó en una profunda crisis de pareja. Lejos de escándalos, terceros en discordia o conflictos explosivos, el conductor habló de desgaste, distancia y una reflexión personal que terminó modificando la manera en que ambos entendían el vínculo.

Leé también Diego Leuco y el desubicado gesto sobre Wanda Nara que volvió a viralizarse
diego leuco y el desubicado gesto sobre wanda nara que volvio a viralizarse

La historia salió a la luz a partir de Flotar, la canción que compuso Repetto y que funciona como una especie de catarsis sobre aquella etapa de su vida. “Todo surge de una ocasión”, explicó al referirse al origen de la canción y dejó en claro que la letra nació a partir de una experiencia concreta.

El punto de quiebre se produjo durante la pandemia, cuando la pareja tuvo que atravesar una distancia que terminó repercutiendo fuertemente en la relación. Mientras Florencia Raggi permanecía en Buenos Aires con sus hijos, Repetto se instaló en su refugio de La Juanita, en Uruguay.

Con el tiempo, el conductor reconoció que aquella situación no fue sencilla para ninguno de los dos, aunque especialmente para Raggi. “No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella”, confesó al recordar aquel período.

Fue entonces cuando Repetto comenzó a replantearse qué hacer cuando una relación atraviesa una etapa en la que todo parece cuesta arriba. Y esa reflexión terminó convirtiéndose en el eje de Flotar.

“Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra”, reflexionó.

La frase resume buena parte de la mirada que desarrolló durante ese proceso. Para Repetto, no siempre insistir es la respuesta cuando una relación atraviesa una crisis. A veces, según su propia experiencia, es necesario dejar de luchar contra la corriente.

De ahí surgió la idea que le dio nombre a su canción: “Lo mejor que podés hacer es flotar”.

La historia entre Repetto y Raggi, de esta manera, quedó marcada por una crisis profunda que los llevó a tomar distancia y replantearse su relación, pero no por un escándalo público. Después de más de tres décadas compartidas, la pareja atravesó un momento en el que tuvo que aceptar que continuar juntos también podía requerir otra manera de vincularse.

Más que buscar culpables, Repetto puso el foco en el desgaste, las circunstancias y la necesidad de entender cuándo seguir remando y cuándo dejarse llevar.

En pocas palabras

  • Separaci ilde{n}n: Nicol ilde{is} Repetto revel ilde{o} los motivos de su quiebre con Florencia Raggi tras 30 a ilde{n}os juntos.
  • Causas: El desgaste, la distancia durante la pandemia y una reflexi ilde{o}n personal sobre el v ilde{i}nculo fueron los factores principales.
  • Filosof ilde{i}a: Repetto compara la situaci ilde{o}n con
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Preocupación por  el diagnósitco de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López: ¿qué tiene?
La escalofriante teoría conspirativa sobre Vinícius Júnior en Brasil: aseguran lo le pasó lo peor y fue reemplazado por un doble
Astrología y el "Glow Up" de primavera: los 2 signos que tienen prohibido cortarse el pelo esta semana y los que van a cambiar de look

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar