Se conocieron los motivos de la separación de Nicolás Repetto y Florencia Raggi después de más de 30 años

Fue entonces cuando Repetto comenzó a replantearse qué hacer cuando una relación atraviesa una etapa en la que todo parece cuesta arriba. Y esa reflexión terminó convirtiéndose en el eje de Flotar.
“Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra”, reflexionó.
La frase resume buena parte de la mirada que desarrolló durante ese proceso. Para Repetto, no siempre insistir es la respuesta cuando una relación atraviesa una crisis. A veces, según su propia experiencia, es necesario dejar de luchar contra la corriente.
De ahí surgió la idea que le dio nombre a su canción: “Lo mejor que podés hacer es flotar”.
La historia entre Repetto y Raggi, de esta manera, quedó marcada por una crisis profunda que los llevó a tomar distancia y replantearse su relación, pero no por un escándalo público. Después de más de tres décadas compartidas, la pareja atravesó un momento en el que tuvo que aceptar que continuar juntos también podía requerir otra manera de vincularse.
Más que buscar culpables, Repetto puso el foco en el desgaste, las circunstancias y la necesidad de entender cuándo seguir remando y cuándo dejarse llevar.