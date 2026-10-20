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Se filtró el video del robo de Mariano Páez, el padre de Agostina: se lo ve llevándose $1.500.000

El padre de Agostina Páez quedó grabado en pelno robo: el momento exacto en el que agarró el dinero. Miralo.

Se filtró el video del robo de Mariano Páez, el padre de Agostina: se lo ve llevándose $1.500.000

Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida durante más de dos meses en Brasil tras un episodio de racismo, volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el empresario santiagueño fue detenido en el marco de una investigación por un robo de dinero en un comercio de materiales para la construcción. Ahora, se conocieron imágenes vinculadas con el episodio que derivó en la denuncia.

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El hecho ocurrió el 10 de octubre en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en un establecimiento de la empresa Lo Bruno. Según la denuncia difundida por el medio local El Liberal, Páez habría ingresado al lugar acompañado por su pareja actual, María Soledad Batule, de 34 años.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, y al video que se difunció en las últimas horas: ambos se encontraban en el sector de caja cuando una empleada habría dejado una suma de dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos. En ese momento, según la acusación, el empresario habría aprovechado una distracción para tomar un fajo con aproximadamente $1.500.000 y entregárselo a su acompañante.

Poco después, los dos se retiraron del comercio. La situación fue denunciada ante la Policía y los investigadores analizaron las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido e identificar a los presuntos involucrados.

La investigación derivó en allanamientos y en la detención de Páez, por orden del juez de Control y Garantías, Silvio Salice. El operativo final se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña.

Durante el procedimiento también fue detenida Batule, señalada como presunta coautora del hecho. Entre los elementos secuestrados se encontraron $632.600 en efectivo y una camioneta Toyota RAV4, propiedad del empresario.

Los efectivos también incautaron prendas que, según la investigación, Páez habría llevado el día del episodio: un buzo gris con rayas blancas, una campera azul y otra turquesa. Ambos quedaron alojados a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagados por el fiscal Emanuel Sabater.

La detención se suma a otro episodio que tuvo una fuerte repercusión pública en abril de este año. En aquel momento, Mariano Páez quedó envuelto en un escándalo después de que se difundieran imágenes de una salida nocturna en Oculto, un conocido bar bailable del centro de Santiago del Estero.

En los videos, el empresario aparecía realizando gestos similares a los de un mono, en una secuencia que recordó al episodio por el que su hija había sido acusada de injuria racial en Brasil. Las imágenes se conocieron poco después del regreso de Agostina a la Argentina, tras permanecer retenida en Río de Janeiro.

Durante aquella salida, Páez también se refirió a la multa de US$18.000 que su hija había pagado para poder regresar al país y aseguró que él había afrontado ese monto. Además, lanzó fuertes críticas contra el Estado.

Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, expresó en aquella grabación.

Tras la difusión de las imágenes, Páez sostuvo que los videos habían sido realizados con inteligencia artificial. Sin embargo, su hija publicó posteriormente un descargo en redes sociales para tomar distancia de sus declaraciones y de lo ocurrido.

El nombre de Agostina Páez adquirió repercusión internacional después de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro, tras una discusión.

La abogada argentina fue acusada de injuria racial bajo la legislación brasileña y permaneció durante semanas con una tobillera electrónica mientras avanzaba el proceso judicial. Finalmente, la Justicia le permitió regresar a la Argentina después del pago de una caución de US$18.000.

En pocas palabras

  • Detienen a Mariano Páez: El padre de Agostina Páez fue arrestado por el robo de $1.500.000 en un comercio.
  • Circunstancias del robo: Habría sustraído el dinero de una caja y se lo entregó a su pareja.
  • Antecedentes polémicos: Páez ya había sido noticia por un video con gestos racistas y declaraciones polémicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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