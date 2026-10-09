¿Separados? Nicolás Repetto confirmó qué pasa con Floencia Raggi tras 30 años juntos

Lejos de dar por terminado el asunto, Pergolini decidió sumar una cuota de humor y le lanzó una pregunta inesperada: “Golpeá dos veces si estás amenazada”. La ocurrencia provocó risas en el estudio y le dio todavía más frescura a la desmentida.

Pero Repetto quiso despejar cualquier duda y volvió a preguntarle directamente a su pareja: “Entonces no nos estamos separando, ¿no?”.

La respuesta de Raggi fue tan contundente como cariñosa: “Yo creo que no… Volvé rápido, comprá helado cuando vuelvas. Te quiero, mi amor”.

Después de escucharla, el histórico conductor no ocultó su sorpresa ante la particular manera en que la pareja había decidido enfrentar las versiones. “He visto desmentidas, pero como esta…”, comentó, entre risas.

Así, con una llamada telefónica, bromas y declaraciones de amor, Nicolás Repetto y Florencia Raggi salieron al cruce de los rumores de ruptura que habían comenzado a circular después de más de 30 años juntos.

El origen de las especulaciones estuvo relacionado con Flotar, una canción compuesta por Repetto que despertó interrogantes por su contenido y su posible relación con una experiencia personal. Al hablar sobre el nacimiento del tema, el conductor explicó: “Todo surge de una ocasión”, en referencia a una situación concreta que atravesó junto a Raggi.

La canción alimentó las versiones sobre una posible crisis, pero el intercambio televisivo ofreció otra imagen de la pareja: la de dos personas que eligieron responder con humor y afecto a las dudas sobre su relación.

Por ahora, la propia actriz fue la encargada de llevar tranquilidad y dejar un mensaje claro en medio de las especulaciones: “Estamos mejor que nunca”.