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¿Separados? Nicolás Repetto confirmó qué pasa con Floencia Raggi tras 30 años juntos

Rumores de separación y una respuesta inesperada: qué pasó realment entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Enterate.

¿Separados? Nicolás Repetto confirmó qué pasa con Floencia Raggi tras 30 años juntos

Después de más de tres décadas de amor, Nicolás Repetto y Florencia Raggi quedaron en el centro de los rumores de separación. Una canción del conductor despertó sospechas sobre una posible crisis sentimental y las versiones no tardaron en multiplicarse. Sin embargo, ambos decidieron salir a aclarar qué sucede con su relación y protagonizaron un divertido momento en televisión.

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Todo ocurrió en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, donde Repetto estuvo como invitado. En plena entrevista, recibió una llamada de su pareja y aprovechó la oportunidad para enfrentar directamente las especulaciones sobre su presente sentimental.

“Hola, amore, ¿cómo va?”, lo saludó Florencia con naturalidad. Entonces, Repetto le anticipó que quería hacerle una pregunta y le pasó el teléfono a Pergolini, que fue directo al grano: “Le dije que había rumores de que ustedes no estaban bien…”.

La respuesta de la actriz sorprendió por su espontaneidad y dejó en claro que no parecía preocupada por las versiones que circulaban. “Estamos mejor que nunca… volvé que te extraño”, aseguró, en un intercambio que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

Lejos de dar por terminado el asunto, Pergolini decidió sumar una cuota de humor y le lanzó una pregunta inesperada: “Golpeá dos veces si estás amenazada”. La ocurrencia provocó risas en el estudio y le dio todavía más frescura a la desmentida.

Pero Repetto quiso despejar cualquier duda y volvió a preguntarle directamente a su pareja: “Entonces no nos estamos separando, ¿no?”.

La respuesta de Raggi fue tan contundente como cariñosa: “Yo creo que no… Volvé rápido, comprá helado cuando vuelvas. Te quiero, mi amor”.

Después de escucharla, el histórico conductor no ocultó su sorpresa ante la particular manera en que la pareja había decidido enfrentar las versiones. “He visto desmentidas, pero como esta…”, comentó, entre risas.

Así, con una llamada telefónica, bromas y declaraciones de amor, Nicolás Repetto y Florencia Raggi salieron al cruce de los rumores de ruptura que habían comenzado a circular después de más de 30 años juntos.

El origen de las especulaciones estuvo relacionado con Flotar, una canción compuesta por Repetto que despertó interrogantes por su contenido y su posible relación con una experiencia personal. Al hablar sobre el nacimiento del tema, el conductor explicó: “Todo surge de una ocasión”, en referencia a una situación concreta que atravesó junto a Raggi.

La canción alimentó las versiones sobre una posible crisis, pero el intercambio televisivo ofreció otra imagen de la pareja: la de dos personas que eligieron responder con humor y afecto a las dudas sobre su relación.

Por ahora, la propia actriz fue la encargada de llevar tranquilidad y dejar un mensaje claro en medio de las especulaciones: “Estamos mejor que nunca”.

En pocas palabras

  • Nicolás Repetto y Florencia Raggi: Desmintieron rumores de separación tras 30 años juntos en un programa de televisión.
  • Llamada inesperada: Raggi confirmó la buena relación por teléfono y bromeó con Pergolini sobre su estado sentimental.
  • Origen de rumores: Surgieron por una canción de Repetto, pero la pareja respondió con humor y afecto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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