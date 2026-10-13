Shakira sorprendió con un inesperado mensaje a Antonio de la Rúa confirmando el vínculo entre ellos

“Me han hecho disfrutar como si estuviera empezando mi carrera y eso jamás se me va a olvidar”, señaló ante el público.

Shakira también tuvo palabras de agradecimiento para los artistas que compartieron el escenario con ella, además de reconocer el trabajo de los equipos y las compañías que hicieron posible el proyecto.

Pero uno de los momentos más personales llegó cuando se refirió a Antonio de la Rúa, quien la acompañó durante la gira y estuvo involucrado en distintos aspectos de la creación de Macondo Park. La artista destacó su apoyo y el trabajo que realizó detrás de escena antes de dedicarle una frase que resumió el presente de su relación: “

La declaración llamó la atención por la historia que comparten. Shakira y Antonio mantuvieron una relación sentimental durante varios años y, tras su separación, sus caminos volvieron a cruzarse en el ámbito profesional. Ahora, las palabras de la cantante dejaron en evidencia el lugar que ocupa él en esta nueva etapa de su vida.

En una despedida atravesada por los agradecimientos, la emoción y los recuerdos, Shakira eligió reconocer públicamente a alguien que fue una figura importante de su pasado y que hoy, según sus propias palabras, sigue siendo parte de su presente.