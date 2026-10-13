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Shakira sorprendió con un inesperado mensaje a Antonio de la Rúa confirmando el vínculo entre ellos

Shakira y una delaración a Antonio de la Rúa en pleno recital: confirmó que relación tienen y sorprendió a todos. Enterate.

Shakira sorprendió con un inesperado mensaje a Antonio de la Rúa confirmando el vínculo entre ellos

Shakira protagonizó un momento cargado de emoción durante la despedida de su histórica serie de recitales en Madrid. Después de 13 shows, la cantante colombiana se tomó unos minutos para agradecer a quienes la acompañaron durante esta etapa y sorprendió al dedicarle unas palabras muy especiales a Antonio de la Rúa, su expareja y hoy amigo.

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“Quiero darle las gracias a este quien un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo”, expresó la artista sobre el escenario, en una frase que no pasó inadvertida y volvió a poner en el centro de la escena el vínculo que mantiene con el empresario argentino.

Durante su discurso, Shakira también reconoció el apoyo que recibió a lo largo de la gira y destacó lo que significó para ella presentarse ante miles de personas en la capital española. “Definitivamente, ha habido un antes y un después para mí. Ha sido todo como un sueño y la verdad que no me quiero ir”, dijo, visiblemente emocionada.

La cantante aseguró que le resultaría difícil abandonar España después de la experiencia vivida y agradeció a los fanáticos que viajaron desde distintos puntos para acompañarla. Según expresó, los 13 conciertos reunieron a unas 700.000 personas y le permitieron volver a disfrutar de su carrera con una emoción especial.

“Me han hecho disfrutar como si estuviera empezando mi carrera y eso jamás se me va a olvidar”, señaló ante el público.

Shakira también tuvo palabras de agradecimiento para los artistas que compartieron el escenario con ella, además de reconocer el trabajo de los equipos y las compañías que hicieron posible el proyecto.

Pero uno de los momentos más personales llegó cuando se refirió a Antonio de la Rúa, quien la acompañó durante la gira y estuvo involucrado en distintos aspectos de la creación de Macondo Park. La artista destacó su apoyo y el trabajo que realizó detrás de escena antes de dedicarle una frase que resumió el presente de su relación:

La declaración llamó la atención por la historia que comparten. Shakira y Antonio mantuvieron una relación sentimental durante varios años y, tras su separación, sus caminos volvieron a cruzarse en el ámbito profesional. Ahora, las palabras de la cantante dejaron en evidencia el lugar que ocupa él en esta nueva etapa de su vida.

En una despedida atravesada por los agradecimientos, la emoción y los recuerdos, Shakira eligió reconocer públicamente a alguien que fue una figura importante de su pasado y que hoy, según sus propias palabras, sigue siendo parte de su presente.

En pocas palabras

  • Shakira agradeció a Antonio de la Rúa: La cantante reconoció públicamente a su expareja y amigo durante su último show en Madrid.
  • Emotivo mensaje en Madrid: La artista expresó su conexión con la ciudad y el público tras 13 exitosos recitales.
  • Vínculo renovado: Las palabras de Shakira confirmaron la importante relación que mantiene con De la Rúa en esta etapa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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