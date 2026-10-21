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Una separación explosiva sacude al deporte mundial: ella lo dejó por teléfono y él tomó una drástica decisión

La pareja más famosa del deporte, en crisis: una ruptura inesperada y un retiro que encendió las alarmas. ¿Qué pasará?

Una separación explosiva sacude al deporte mundial: ella lo dejó por teléfono y él tomó una drástica decisión

El mundo del tenis quedó sacudido por una separación inesperada, declaraciones cargadas de emoción y una decisión profesional que generó sorpresa. Elina Svitolina y Gaël Monfils, una de las parejas más conocidas del circuito, atraviesan una ruptura que quedó envuelta en polémica después de que trascendiera cómo se habría comunicado la decisión.

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La tenista ucraniana confirmó a través de sus redes sociales que su relación con el francés llegó a su fin. En medio de las repercusiones, el diario L’Équipe publicó que Svitolina le habría comunicado a Monfils su decisión de divorciarse por teléfono, un dato que aumentó el impacto de la noticia.

La deportista, exnúmero tres del ranking mundial de la WTA, explicó que los últimos años cambiaron profundamente su manera de ver la vida. En particular, hizo referencia a la experiencia de vivir lejos de su país mientras Ucrania atraviesa la guerra.

“Después de vivir lejos de mi país por la guerra en Ucrania durante cuatro años y medio, la perspectiva cambia, tus valores y prioridades se transforman, y empiezas a comprender qué es lo que realmente quieres de la vida”, expresó.

Sin embargo, Svitolina también buscó evitar que sus palabras fueran interpretadas como un ataque contra quien fue su pareja. “Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es. Precisamente por eso era tan importante para mí ser sincera, tanto con él como conmigo misma”, aclaró.

Más tarde, publicó otra reflexión para explicar que la ruptura no respondió a un único motivo, sino a una decisión personal mucho más profunda.

“Solo quiero aclarar un poco mi publicación anterior, porque compartí solo una de las razones que influyeron en mi decisión, pero la verdad es que hay mucho más que eso y nunca se trató solo de una cosa”, señaló.

Y fue contundente al describir el proceso que atravesó: “En algún momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no era realmente feliz. Y créanme, llegar a esta decisión fue todo menos fácil”.

La ruptura también quedó vinculada a otra noticia que sorprendió a los fanáticos: la decisión de Monfils de poner fin a su carrera profesional. El francés, que llegó a ocupar el sexto puesto del ranking mundial, había manifestado su intención de despedirse del tenis al cierre de la temporada, pero su salida se produjo de manera anticipada.

Fue la propia Svitolina quien se refirió a la situación y vinculó la decisión deportiva con el momento personal que atraviesan.

La carrera de Gaël terminó abruptamente después de que él tomara la decisión de parar basada en nuestra situación. Desafortunadamente, le lanzaron muchas acusaciones y no se lo merecía”, expresó.

Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre el impacto emocional de la separación en el tenista. Sin embargo, no permiten establecer por sí solas cuáles fueron los motivos definitivos que llevaron a Monfils a adelantar su retiro.

En pocas palabras

  • Elina Svitolina y Gaël Monfils: La pareja de tenistas anunció su separación, generando sorpresa en el mundo deportivo.
  • Motivos de la ruptura: Svitolina citó un cambio de prioridades vitales y la necesidad de ser sincera consigo misma y su pareja.
  • Impacto en la carrera de Monfils: La decisión de Svitolina influyó en el retiro anticipado del tenista francés de las canchas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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