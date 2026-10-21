Una separación explosiva sacude al deporte mundial: ella lo dejó por teléfono y él tomó una drástica decisión

Sin embargo, Svitolina también buscó evitar que sus palabras fueran interpretadas como un ataque contra quien fue su pareja. “Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es. Precisamente por eso era tan importante para mí ser sincera, tanto con él como conmigo misma”, aclaró.

Más tarde, publicó otra reflexión para explicar que la ruptura no respondió a un único motivo, sino a una decisión personal mucho más profunda.

“Solo quiero aclarar un poco mi publicación anterior, porque compartí solo una de las razones que influyeron en mi decisión, pero la verdad es que hay mucho más que eso y nunca se trató solo de una cosa”, señaló.

Y fue contundente al describir el proceso que atravesó: “En algún momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no era realmente feliz. Y créanme, llegar a esta decisión fue todo menos fácil”.

La ruptura también quedó vinculada a otra noticia que sorprendió a los fanáticos: la decisión de Monfils de poner fin a su carrera profesional. El francés, que llegó a ocupar el sexto puesto del ranking mundial, había manifestado su intención de despedirse del tenis al cierre de la temporada, pero su salida se produjo de manera anticipada.

Fue la propia Svitolina quien se refirió a la situación y vinculó la decisión deportiva con el momento personal que atraviesan.

“La carrera de Gaël terminó abruptamente después de que él tomara la decisión de parar basada en nuestra situación. Desafortunadamente, le lanzaron muchas acusaciones y no se lo merecía”, expresó.

Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre el impacto emocional de la separación en el tenista. Sin embargo, no permiten establecer por sí solas cuáles fueron los motivos definitivos que llevaron a Monfils a adelantar su retiro.