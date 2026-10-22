Video: el brutal momento en que asaltaron a una leyenda de la televisión cuando salía del cajero

“Decir que el fin de semana ha empezado fatal sería quedarse corto”, escribió en Instagram. Su publicación recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos los de figuras reconocidas del ámbito artístico.

Según trascendió, Whitehouse había salido a buscar medicamentos para su esposa, la doctora Mine Conkbayir, quien se encontraba enferma después de sufrir una reacción adversa a un tratamiento médico. En medio de esa situación familiar, el actor terminó enfrentándose a un intento de robo.

Fue su pareja quien también se refirió al episodio y contó que el humorista se enfrentó directamente a los delincuentes para evitar que le sacaran sus pertenencias.

Por el momento, la pareja no había confirmado si realizaría una denuncia policial. Al explicar sus dudas, Whitehouse lanzó una frase contundente sobre su experiencia con las autoridades: “La Policía nunca me ha ayudado cuando me ha pasado algo así”.

El caso generó repercusión tanto por las imágenes del intento de robo como por la reacción del actor, que decidió contar públicamente lo ocurrido.

Las imágenes del episodio permiten dimensionar la tensión que se vivió durante el asalto frustrado. El hecho ocurrió en plena vía pública, cuando el actor se encontraba utilizando un cajero automático.