En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Video: el brutal momento en que asaltaron a una leyenda de la televisión cuando salía del cajero

Fue a sacar plata y lo terminaron asaltando delincuentes: el video del ataque a un famoso actor. Miralo.

Video: el brutal momento en que asaltaron a una leyenda de la televisión cuando salía del cajero

Un reconocido actor británico vivió un momento de extrema tensión cuando intentaron robarle mientras utilizaba un cajero automático en Londres. Se trata de Paul Whitehouse, una figura emblemática de la comedia televisiva, quien se enfrentó a los delincuentes para evitar que le quitaran sus pertenencias. El episodio quedó registrado en un video que generó repercusión y volvió a poner el foco en la inseguridad.

Leé también Furor en Netflix: la serie corta de 3 capítulos que podés terminar de ver en un solo día
Furor en Netflix: la serie corta de 3 capítulos que podés terminar de ver en un solo día. (Foto: Archivo)

El hecho ocurrió en Essex Road, en el distrito londinense de Islington. Whitehouse había salido para retirar dinero cuando, al terminar la operación bancaria, se encontró con los ladrones y tuvo que reaccionar ante el intento de robo.

El actor, conocido por sus trabajos en programas como The Fast Show y Gone Fishing, intentó impedir que los delincuentes concretaran el hurto. La situación quedó grabada y las imágenes muestran el tenso momento que atravesó el humorista.

Pero el episodio no terminó ahí. Tras lo ocurrido, Whitehouse expresó su indignación en las redes sociales y contó que el fin de semana había comenzado de la peor manera.

“Decir que el fin de semana ha empezado fatal sería quedarse corto”, escribió en Instagram. Su publicación recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos los de figuras reconocidas del ámbito artístico.

Según trascendió, Whitehouse había salido a buscar medicamentos para su esposa, la doctora Mine Conkbayir, quien se encontraba enferma después de sufrir una reacción adversa a un tratamiento médico. En medio de esa situación familiar, el actor terminó enfrentándose a un intento de robo.

Fue su pareja quien también se refirió al episodio y contó que el humorista se enfrentó directamente a los delincuentes para evitar que le sacaran sus pertenencias.

Por el momento, la pareja no había confirmado si realizaría una denuncia policial. Al explicar sus dudas, Whitehouse lanzó una frase contundente sobre su experiencia con las autoridades: “La Policía nunca me ha ayudado cuando me ha pasado algo así”.

El caso generó repercusión tanto por las imágenes del intento de robo como por la reacción del actor, que decidió contar públicamente lo ocurrido.

Las imágenes del episodio permiten dimensionar la tensión que se vivió durante el asalto frustrado. El hecho ocurrió en plena vía pública, cuando el actor se encontraba utilizando un cajero automático.

En pocas palabras

  • Actor Paul Whitehouse: Fue asaltado mientras sacaba dinero de un cajero en Londres.
  • Reacción del actor: Se enfrentó a los delincuentes para evitar el robo, según se ve en un video.
  • Indignación y dudas: Expresó su frustración en redes y puso en duda la efectividad policial.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Salsa cortada: cómo recuperarla y qué hacer para que no vuelva a separarse
Cómo cuidar la masa muscular después de los 50 con hábitos simples y sostenibles
Se desubicó: importante cantante se calentó, bajó del auto y golpeó a una fan

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar