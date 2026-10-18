Encontraron muerto al gendarme que había sido arrastrado por un arroyo en Neuquén

Cómo fue el operativo para encontrar al gendarme

La búsqueda comenzó el sábado y se prolongó durante más de ocho horas. Sin embargo, las tareas debieron interrumpirse cerca de las 18.30 por la falta de luz natural y se reanudaron durante las primeras horas del domingo.

El operativo incluyó un importante despliegue de recursos terrestres y aéreos. Participaron dos helicópteros, ocho drones y buzos tácticos, además de efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de Las Lajas, Bomberos, Defensa Civil y otros organismos provinciales.

Los equipos concentraron los rastrillajes en el sector de Estancia Halcón, en la zona donde el arroyo Romero desemboca en el Codihue.

Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, explicó a LM Neuquén que las tareas presentaban dificultades por la velocidad de la corriente y el caudal de los cursos de agua.

Finalmente, el cuerpo de Galeano fue encontrado este domingo, lo que puso fin al operativo de búsqueda que se había desplegado desde el día anterior.

Quién era José Galeano

Galeano tenía 38 años, era padre de tres hijos y se desempeñaba como cabo primero de Gendarmería Nacional. Era oriundo de la provincia de Buenos Aires y llevaba ocho años prestando servicio en Las Lajas.

El accidente ocurrió mientras se trasladaba para cumplir una tarea habitual de su función: realizar el relevo en el puesto rural Cochico-Romero. La fuerte corriente del arroyo convirtió ese trayecto en una emergencia que movilizó a distintos equipos de rescate de la provincia.