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Encontraron muerto al gendarme que había sido arrastrado por un arroyo en Neuquén

José Galeano tenía 38 años, tres hijos y ocho años de servicio en Gendarmería Nacional. Desapareció cuando cruzaba un curso de agua para llegar a un puesto rural y fue intensamente buscado durante dos días con un amplio operativo.

Encontraron muerto al gendarme que había sido arrastrado por un arroyo en Neuquén

Encontraron muerto al gendarme que había sido arrastrado por un arroyo en Neuquén

José Galeano, cabo primero de Gendarmería Nacional, fue encontrado muerto este domingo en Neuquén, luego de haber sido arrastrado por la corriente de un arroyo mientras se dirigía a cumplir sus tareas en un puesto rural. El efectivo tenía 38 años, era oriundo de la provincia de Buenos Aires y llevaba ocho años de servicio en la localidad de Las Lajas.

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El programa WiFi reveló el caso el pasado 19 de mayo. (Foto: A24).

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén confirmó el hallazgo a través de un comunicado. Galeano había desaparecido el sábado por la mañana, cuando intentaba cruzar a pie el arroyo Romero para realizar el relevo en el puesto Cochico-Romero, ubicado a unos 20 kilómetros de Las Lajas.

Según informó el medio regional LM Neuquén, el gendarme atravesaba el curso de agua junto a otros integrantes de la fuerza cuando la intensidad de la corriente lo arrastró. Uno de sus compañeros intentó rescatarlo, pero también fue llevado por el agua. Sin embargo, logró ponerse a salvo al sujetarse de una rama.

El arroyo Romero desemboca en el Codihue y ambos cursos de agua presentaban un importante caudal al momento del accidente.

Cómo fue el operativo para encontrar al gendarme

La búsqueda comenzó el sábado y se prolongó durante más de ocho horas. Sin embargo, las tareas debieron interrumpirse cerca de las 18.30 por la falta de luz natural y se reanudaron durante las primeras horas del domingo.

El operativo incluyó un importante despliegue de recursos terrestres y aéreos. Participaron dos helicópteros, ocho drones y buzos tácticos, además de efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de Las Lajas, Bomberos, Defensa Civil y otros organismos provinciales.

Los equipos concentraron los rastrillajes en el sector de Estancia Halcón, en la zona donde el arroyo Romero desemboca en el Codihue.

Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, explicó a LM Neuquén que las tareas presentaban dificultades por la velocidad de la corriente y el caudal de los cursos de agua.

Finalmente, el cuerpo de Galeano fue encontrado este domingo, lo que puso fin al operativo de búsqueda que se había desplegado desde el día anterior.

Quién era José Galeano

Galeano tenía 38 años, era padre de tres hijos y se desempeñaba como cabo primero de Gendarmería Nacional. Era oriundo de la provincia de Buenos Aires y llevaba ocho años prestando servicio en Las Lajas.

El accidente ocurrió mientras se trasladaba para cumplir una tarea habitual de su función: realizar el relevo en el puesto rural Cochico-Romero. La fuerte corriente del arroyo convirtió ese trayecto en una emergencia que movilizó a distintos equipos de rescate de la provincia.

En pocas palabras

  • Gendarme desaparecido: José Galeano, 38 años y 8 de servicio, fue arrastrado por un arroyo en Neuquén.
  • Operativo de búsqueda: Se desplegaron helicópteros, drones y buzos durante dos días.
  • Hallazgo del cuerpo: El cuerpo de Galeano fue encontrado este domingo, culminando la búsqueda intensiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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