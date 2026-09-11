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Exclusivo A24: Manuel Adorni mantiene la custodia de Gendarmería nacional en el country de Indio Cuá

Las imágenes fueron mostradas en exclusiva en el programa WiFi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. La presencia de efectivos de Gendarmería en el country donde reside el ex funcionario reavivó la polémica sobre el uso de recursos públicos mientras avanza una investigación judicial sobre su patrimonio.

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Exclusivo A24: Gendarmería nacional volvió a custodiar a Manuel Adorni. (Foto: A24)

Exclusivo A24: Gendarmería nacional volvió a custodiar a Manuel Adorni. (Foto: A24)

Gendarmería Nacional volvió a custodiar a Manuel Adorni en el country Indio Cuá, según mostraron imágenes exclusivas difundidas este viernes en el programa WiFi, de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. La presencia de efectivos de la fuerza federal, que realizan rondines de seguridad en el barrio privado donde reside el ex funcionario, reabre una controversia que ya había generado cuestionamientos meses atrás y que había sido revelada anteriormente por A24.

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De acuerdo con la información difundida por Wiñazki, tras aquella manifestación permaneció en el lugar un móvil con cuatro gendarmes destinados a custodiar la vivienda del entonces funcionario. Mientras que la utilización de fuerzas de seguridad podía justificarse durante la jornada de protesta por razones preventivas, la continuidad del operativo en los días posteriores generó cuestionamientos entre vecinos del barrio.

Dudas sobre la continuidad del operativo

Las imágenes difundidas en exclusiva volvieron a poner el foco sobre la legalidad de mantener un esquema de custodia para una persona que ya no ocupa un cargo público, planteó el periodista.

Además, persisten interrogantes sobre quién autorizó el operativo y qué funcionario del Ministerio de Seguridad tiene a cargo la emisión de las órdenes para que efectivos de Gendarmería continúen realizando tareas de vigilancia en el country donde vive Adorni.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La continuidad de esos rondines es uno de los puntos que genera cuestionamientos, ya que la custodia se mantiene pese a que el ex funcionario dejó de desempeñar funciones dentro del Gobierno nacional.

La polémica por el uso de recursos públicos

La situación tomó mayor relevancia luego de la difusión de mensajes enviados en un grupo de WhatsApp de propietarios del country en marzo pasado. Allí, Adorni habría informado sobre la presencia de Gendarmería y alertado sobre personas que tomaban fotografías de su vivienda.

"Estoy tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó el lugar. Además todo está filmado y será enviado a la Justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones", indicó el funcionario en un mensaje fechado el 31 de marzo.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La investigación patrimonial

La reaparición de Gendarmería en el country ocurre mientras Adorni continúa bajo investigación judicial por la evolución de su patrimonio.

Según el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, durante el período analizado el ex funcionario percibió 35 haberes derivados de su función pública. Sumados a los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti, los recursos acreditados alcanzaron los $229.752.283,20.

Sin embargo, la fiscalía detectó gastos por $272.820.832,20, incluyendo consumos con tarjetas, seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes. La diferencia entre ingresos y erogaciones asciende a $43.068.549, una de las cuestiones sobre las que la Justicia busca obtener explicaciones.

Entre los bienes examinados figuran el lote 380 del country Indio Cuá, un departamento ubicado en Miró 550 y el mobiliario destinado a esos inmuebles.

La investigación incorporó además información sobre compras, remodelaciones y adquisiciones realizadas durante el período bajo análisis. Según la reconstrucción incluida en el expediente, el desembolso total vinculado a esas operaciones alcanzó los U$S 402.578,12.

La evolución de los ingresos de su esposa también forma parte de la investigación. (Foto: archivo)

La evolución de los ingresos de su esposa también forma parte de la investigación. (Foto: archivo)

La fiscalía también analiza la compra de un Jeep Compass realizada en marzo de 2024 por U$S 21.500, una operación que, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, fue afrontada principalmente en efectivo.

Otro de los puntos observados son los pagos efectuados para remodelar la vivienda de Indio Cuá. Por esas obras se acreditaron desembolsos por U$S 245.000, también en efectivo.

A su vez, la investigación contempla distintos viajes al exterior realizados por el grupo familiar, algunos abonados total o parcialmente en efectivo y en moneda extranjera.

La evolución de los ingresos de su esposa también forma parte de la investigación. El informe señala que durante octubre y diciembre de 2024 emitió facturas a tres clientes y, según consta en el expediente, su facturación aumentó un 1.440,97% respecto del período anterior.

La prórroga otorgada por la Justicia

En ese contexto, el pasado 25 de agosto la Justicia concedió una extensión del plazo solicitado por la defensa de Adorni para presentar la documentación patrimonial requerida en la causa.

El juez federal Ariel Lijo otorgó una prórroga de 15 días con el objetivo de garantizar el derecho de defensa del ex funcionario y permitirle acceder a elementos vinculados con la investigación.

Ese plazo vencería el próximo 16 de septiembre, fecha en la que deberá presentar el informe patrimonial solicitado por la Justicia.

En pocas palabras

  • Gendarmería custodió al exfuncionario Manuel Adorni en su country, imágenes exclusivas de A24.
  • La polémica por el uso de recursos públicos se reaviva ante la investigación patrimonial del ex funcionario.
  • La Justicia prorrogó 15 días el plazo para que Adorni presente su informe patrimonial y de gastos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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