Escándalo en Catamarca por un caso de bullying: "Yo lo disfrutaba", la confesión de una de las atacantes

En el mismo descargo, también hizo referencia a una de las agresiones que protagonizó: “Agarré todo el vaso, la miré y le hice esto (con el ademán de volcarlo). Me quedé así hasta que no se vació el vaso. No se lo dejé de tirar encima, y la mina no hacía nada, estaba así mientras le caía toda el agua”.

En otro tramo, describió las burlas sobre el aspecto físico de la adolescente y las referencias un video íntimo que circuló entre estudiantes. Según la denuncia, el material habría sido obtenido en abril de 2026, cuando alguien accedió sin autorización al teléfono celular de la joven, y compartido sin su consentimiento. La víctima se habría enterado de la difusión meses después.

La estudiante de 18 años agregó: “Empezamos a cantar cosas referidas a ella: que se tenía que teñir el pelo, que se le marcaba la panza. Le empecé a cantar ‘papo filtrado’, a relatar cosas sobre su video erótico sexual, y la piba empezó a llorar mucho. Los chicos tuvieron que decir ‘Están al choto, paren’... pero que se cag... por p... asquerosa”.

También reconoció que los insultos eran reiterados: “Cada vez que teníamos oportunidad de bardearla, la bardeábamos. Cada vez que pasaba por al lado le gritábamos ‘Podrida’”.

La respuesta del colegio y la intervención del Ministerio

El viernes 23 de octubre, estudiantes y familiares realizaron una sentada frente al Colegio Privado Pía Didoménico para reclamar medidas. Entre los carteles exhibidos se leyeron las frases “La indiferencia sostiene la violencia” y “Mi salud mental no es chiste”.

En su primer comunicado, el equipo de gestión del nivel secundario aseguró que actuó “con responsabilidad y celeridad” desde que tomó conocimiento de los hechos.

“Desde entonces, se ha trabajado de manera articulada con las autoridades ministeriales pertinentes, conforme a sus respectivas competencias y al marco normativo vigente, a fin de propiciar las intervenciones y acciones de acompañamiento necesarias”, sostuvo la institución. También reafirmó su compromiso con el cuidado integral de los estudiantes y el respeto por sus derechos, su intimidad y su dignidad.

En un segundo comunicado, el colegio repudió “cualquier hecho de bullying, manifestación de odio, agresión, hostigamiento, discriminación, o violencia sin importar de qué clase sea”.

Además, reconoció que, aunque algunos episodios ocurrieron fuera del ámbito escolar, sus raíces podían encontrarse en situaciones vinculadas con la convivencia institucional. En ese sentido, señaló: “Entendemos y asumimos que las raíces de los mismos se encuentran en episodios que pudieron gestarse en el marco de la dinámica escolar y la formación del núcleo familiar”.

La institución también informó que mantenía conversaciones con las familias para evaluar la continuidad del vínculo con los estudiantes involucrados.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca solicitó a las autoridades escolares un informe pormenorizado de los hechos y de las medidas adoptadas, con un plazo de 24 horas para su presentación. Posteriormente, inició un sumario administrativo para analizar la actuación institucional y evaluar posibles sanciones.

Las dos causas judiciales

Una de las investigaciones está a cargo del fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez y se centra en la presunta producción y difusión de material íntimo de una persona menor de edad. En ese expediente hay tres adolescentes imputados.

Las defensas de dos de los acusados cuestionaron la formulación de los cargos y solicitaron la nulidad del decreto de determinación del hecho. Según la información publicada sobre la causa, el planteo fue rechazado en primera instancia y al menos uno de los abogados apeló la decisión. Las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes no prosperaron.

La segunda investigación, a cargo de la fiscal Paola González Pinto, busca establecer las circunstancias del presunto hostigamiento sistemático y determinar si provocó consecuencias psicológicas con relevancia penal.

La asesora de menores también habría intervenido de oficio, mientras que la familia de la adolescente anunció que presentaría una denuncia propia contra la joven de 18 años que difundió el video con su relato.