Acoso, bullying y un alumno quemado: la violenta pelea que estalló en el aula de un colegio
La familia de la víctima denuncia acoso escolar previo, mientras que el entorno de la alumna sostiene una versión distinta sobre los hechos.
Violento episodio escolar: un alumno terminó gravemente herido tras el ataque de una compañera
Un estudiante de 17 años resultó gravemente herido en una escuela secundaria de Florentino Ameghino, provincia de Buenos Aires, luego de que una compañera le arrojara agua caliente dentro del aula, en un episodio que ocurrió frente a otros alumnos y un docente.
Como consecuencia del ataque, el adolescente sufrió quemaduras en la cara, el cuello, el hombro y un brazo, por lo que debió ser trasladado a un hospital local para recibir atención médica.
Denuncian acoso previo y falta de respuestas
La familia del joven sostiene que el hecho no fue aislado, sino el desenlace de una situación de hostigamiento que llevaba tiempo.
“En varias oportunidades asistí a la escuela para dar a conocer el estado en el que se encontraba mi hijo. Llegó a plantear cambiarse de institución o dejar de asistir porque no soportaba más el acoso y el maltrato”, afirmó su madre.
Según su relato, el conflicto inmediato se originó durante una clase de educación física tras un roce accidental, aunque ya existían antecedentes de insultos y descalificaciones reiteradas.
La situación escaló al regresar al aula, cuando la alumna tomó un termo y le arrojó agua caliente directamente a la cara, provocándole lesiones de consideración.
Intervención judicial y medidas preventivas
La denuncia fue radicada ante la Ayudantía Fiscal local y luego elevada a la Fiscalía de Junín, que interviene en el caso.
Mientras avanza la investigación, se dispuso una medida de restricción entre ambos estudiantes, en un contexto de incertidumbre respecto a cómo se reorganizará la dinámica escolar tras lo ocurrido.
La otra versión: denuncian bullying previo
Por su parte, la familia de la alumna acusada planteó un escenario diferente. En un escrito difundido públicamente, su madre aseguró que su hija también habría sido víctima de bullying por parte del joven herido y otros compañeros.
Además, cuestionó la falta de intervención por parte de la institución educativa. “No se brindó el acompañamiento necesario ni se activaron los protocolos correspondientes”, sostuvo.
Si bien reconoció que el ataque no tiene justificación, pidió que se analice el contexto en el que ocurrió: “Muchas veces se busca únicamente señalar al agresor o agresora, sin comprender las causas que derivan en estos hechos”.