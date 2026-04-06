Acoso, bullying y un alumno quemado: la violenta pelea que estalló en el aula de un colegio

termo

Según su relato, el conflicto inmediato se originó durante una clase de educación física tras un roce accidental, aunque ya existían antecedentes de insultos y descalificaciones reiteradas.

La situación escaló al regresar al aula, cuando la alumna tomó un termo y le arrojó agua caliente directamente a la cara, provocándole lesiones de consideración.

Intervención judicial y medidas preventivas

La denuncia fue radicada ante la Ayudantía Fiscal local y luego elevada a la Fiscalía de Junín, que interviene en el caso.

Mientras avanza la investigación, se dispuso una medida de restricción entre ambos estudiantes, en un contexto de incertidumbre respecto a cómo se reorganizará la dinámica escolar tras lo ocurrido.

La otra versión: denuncian bullying previo

Por su parte, la familia de la alumna acusada planteó un escenario diferente. En un escrito difundido públicamente, su madre aseguró que su hija también habría sido víctima de bullying por parte del joven herido y otros compañeros.

Además, cuestionó la falta de intervención por parte de la institución educativa. “No se brindó el acompañamiento necesario ni se activaron los protocolos correspondientes”, sostuvo.

Si bien reconoció que el ataque no tiene justificación, pidió que se analice el contexto en el que ocurrió: “Muchas veces se busca únicamente señalar al agresor o agresora, sin comprender las causas que derivan en estos hechos”.