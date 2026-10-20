Lo confirma la Resolución 467: decretan feriado el viernes 23 de octubre

La disposición busca reconocer dos fechas significativas para la historia de estas localidades bonaerenses. Aunque ambas celebraciones coinciden en el calendario, cada municipio tiene sus propios antecedentes históricos y una trayectoria particular.

En San Antonio de Areco, el aniversario recuerda el origen de una de las localidades más representativas de la tradición rural bonaerense. General Pinto, por su parte, conmemora un acontecimiento vinculado con la instalación de un fuerte militar en el siglo XIX.

Para los trabajadores alcanzados por la resolución, la medida representará una oportunidad para organizar actividades personales, realizar una escapada o simplemente disfrutar de un descanso más prolongado antes de que finalice el mes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se trata de un feriado nacional para todos los argentinos. El alcance de la disposición está limitado a los distritos contemplados y a los sectores laborales establecidos por la normativa provincial.

San Antonio de Areco cumple 296 años: cuál es el origen de la fecha

El viernes 23 de octubre tendrá un significado especial para San Antonio de Areco, que en 2026 conmemorará 296 años desde su fundación.

El origen de la localidad se remonta al 23 de octubre de 1730, cuando el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires dispuso la creación de la Parroquia del Pago de Areco. Esa fecha es reconocida por el municipio como el punto de partida de su historia institucional.

Con el paso de los siglos, San Antonio de Areco se consolidó como un lugar estrechamente relacionado con las costumbres rurales, las tradiciones gauchescas y la identidad cultural de la provincia de Buenos Aires.

Su patrimonio histórico, sus calles y sus celebraciones tradicionales la convirtieron en un destino reconocido tanto por visitantes argentinos como por turistas extranjeros interesados en conocer las raíces del campo bonaerense.

El aniversario fundacional constituye una ocasión para recordar ese recorrido histórico y poner en valor los elementos culturales que caracterizan a la comunidad.

Por ese motivo, la declaración de la jornada no laborable permitirá que parte de los trabajadores locales disponga de tiempo para participar de las actividades conmemorativas que puedan organizarse en el distrito.

El aniversario número 296 será el motivo del descanso del viernes 23 de octubre para los empleados incluidos en la resolución provincial.

General Pinto tendrá su aniversario fundacional número 157

La segunda localidad alcanzada por la medida es General Pinto, que celebrará 157 años desde el acontecimiento que se toma como referencia para su fundación.

En este caso, la fecha remite al 23 de octubre de 1869, cuando se instaló el Fuerte General Lavalle bajo el mando del coronel Martiniano Charras.

Aquel establecimiento militar constituye un antecedente histórico fundamental para comprender los orígenes del municipio. La instalación de fuertes formó parte del proceso de ocupación y organización territorial que atravesó distintas zonas de la provincia durante el siglo XIX.

Con el desarrollo posterior de la población, la región fue adquiriendo nuevas características sociales, económicas e institucionales hasta consolidar la comunidad que hoy lleva el nombre de General Pinto.

La conmemoración del aniversario permite recuperar esos antecedentes y reconocer la evolución del distrito a lo largo de más de un siglo y medio.

En 2026, el municipio llegará a su 157.º aniversario fundacional, una fecha que comparte con San Antonio de Areco en el calendario, aunque responde a acontecimientos históricos diferentes.

La resolución provincial contempla ambas celebraciones y fija la misma jornada no laborable para los sectores alcanzados en las dos localidades.

Qué trabajadores podrán disfrutar del feriado del viernes 23 de octubre

Una de las principales dudas que genera la medida es quiénes tendrán efectivamente el día libre. La respuesta depende de la actividad laboral y de las disposiciones incluidas en la Resolución 467/2026.

De acuerdo con la normativa mencionada, el viernes 23 de octubre será una jornada no laborable para los siguientes sectores:

Administración pública provincial: los empleados comprendidos por la disposición.

Administración pública municipal: los trabajadores de las jurisdicciones alcanzadas por la medida.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: el personal contemplado en la resolución.

Para estos empleados, la jornada permitirá sumar un día de descanso durante la última parte de octubre. Al caer viernes, el asueto se unirá al sábado 24 y al domingo 25, lo que conformará un período de tres días consecutivos sin actividad laboral para quienes estén alcanzados por la medida y no deban cumplir servicios.

La fecha también puede facilitar la organización de trámites personales, reuniones familiares y otras actividades que habitualmente requieren disponer de tiempo libre durante los días hábiles.

No obstante, la aplicación concreta debe interpretarse de acuerdo con el sector y las condiciones laborales correspondientes. En actividades que requieren guardias o servicios esenciales, la prestación puede depender de los esquemas de funcionamiento previstos para cada organismo.

Por eso, quienes trabajen en las localidades alcanzadas deberían consultar las comunicaciones oficiales de su municipio o empleador para confirmar cómo se implementará la jornada.

Qué pasará con los trabajadores del sector privado

La situación será diferente para los empleados de comercios, industrias y otras actividades privadas.

Según lo establecido en la disposición, la adhesión al día no laborable será optativa para el sector privado. Esto significa que la resolución no garantiza que todos los trabajadores de San Antonio de Areco y General Pinto tengan libre el viernes 23 de octubre.

La decisión quedará en manos de cada empleador, por lo que los horarios de atención y el funcionamiento de empresas, comercios y establecimientos podrán variar de acuerdo con cada caso.

En consecuencia, quienes trabajen en supermercados, locales gastronómicos, oficinas privadas, fábricas u otras actividades deberán consultar si su empleador adhiere a la jornada.

También conviene distinguir entre un día no laborable y un feriado nacional, ya que no son figuras equivalentes y sus efectos laborales pueden ser diferentes.

En este caso, la declaración provincial tiene un alcance específico y no modifica automáticamente las condiciones de trabajo de todas las empresas privadas. Por eso, antes de planificar una salida o un viaje, es recomendable confirmar si la actividad laboral se desarrollará con normalidad.

Cómo queda el calendario de feriados para noviembre y diciembre de 2026

Además del descanso previsto para el viernes 23 de octubre, el calendario de los últimos meses del año incluye otras fechas que los trabajadores deberán tener en cuenta.

De acuerdo con la información proporcionada, noviembre tendrá jornadas especiales relacionadas con la visita del papa León XIV, además del Día de la Soberanía Nacional. En diciembre llegarán dos feriados nacionales tradicionales: el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad.

Estas son las fechas señaladas en el calendario mencionado:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional extraordinario por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba por la visita del pontífice.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado nacional.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional.

Estas fechas deben considerarse según su alcance territorial y la normativa que corresponda en cada caso. En particular, las jornadas vinculadas con la visita papal no deben confundirse con los feriados nacionales que rigen de manera general.

Para organizar vacaciones, viajes o actividades familiares, resulta conveniente verificar el calendario oficial y las disposiciones vigentes antes de hacer reservas o tomar decisiones laborales.

Feriado del 23 de octubre: qué conviene tener en cuenta antes del fin de semana

El descanso del viernes 23 de octubre representa una oportunidad para los empleados públicos alcanzados por la medida en San Antonio de Areco y General Pinto. Al quedar unido al sábado y al domingo, permitirá contar con tres días consecutivos de descanso en la última semana completa del mes.

Sin embargo, el beneficio no se extenderá automáticamente a todos los trabajadores bonaerenses. La resolución establece un alcance determinado para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en el sector privado la decisión será opcional.

La diferencia es clave para quienes necesiten organizar sus actividades con anticipación. Consultar al empleador, revisar las comunicaciones municipales y verificar los servicios que funcionarán durante la jornada ayudará a evitar confusiones.

Con los aniversarios de San Antonio de Areco y General Pinto como motivo de la declaración, el viernes 23 se incorporará a las fechas destacadas del calendario local. Para el resto del año, los feriados de noviembre y diciembre ofrecerán nuevas oportunidades de descanso, aunque su aplicación dependerá de las normas nacionales, provinciales o municipales correspondientes.