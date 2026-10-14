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¿Peligra la visita del Papa a la Argentina?: qué pasará con los feriados de noviembre

La operación del Pontífice reavivó las dudas sobre su viaje previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. Mientras se aguarda su recuperación, las jornadas no laborables anunciadas para acompañar la visita siguen vigentes y no hubo cambios oficiales en el cronograma.

¿Peligra la visita del papa León XIV a la Argentina?: qué pasará con los feriados de noviembre

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Por el momento, no se anunciaron modificaciones oficiales en las jornadas del 9, 10 y 11 de noviembre. Los preparativos para recibir al Papa continúan, aunque la concreción de la gira dependerá de su evolución médica y de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.

León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también contempla Uruguay y Perú. El itinerario anunciado incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Qué pasará con los feriados de noviembre por la visita del Papa

Mientras se aguardan novedades sobre el estado de salud del Pontífice, el esquema de feriados previsto por el Gobierno nacional continúa sin cambios. Las jornadas fueron establecidas mediante el Decreto 1103/2026 con el objetivo de facilitar la logística, los desplazamientos y los operativos de seguridad vinculados con las celebraciones multitudinarias.

Hasta el momento, el cronograma informado es el siguiente:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

  • Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La distribución de las jornadas responde al recorrido previsto para la visita y a la necesidad de organizar los encuentros religiosos y los traslados en las jurisdicciones involucradas.

En cuanto a su aplicación, se deberá considerar la jurisdicción correspondiente a cada empleador, según lo establecido para estas fechas.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV

El Pontífice, de 71 años, había comunicado el domingo 11 de octubre que los médicos le detectaron un nódulo pulmonar en una etapa inicial y bien localizado. Tras las recomendaciones de los especialistas, decidió someterse a una intervención para extirparlo.

La operación se realizó el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma y, según la información difundida, el procedimiento tuvo un resultado favorable. El período de internación posterior se estimó en aproximadamente una semana.

La intervención se produjo pocas semanas antes del viaje previsto por Sudamérica, por lo que su evolución médica será clave para determinar si puede cumplir con la agenda anunciada.

La visita de León XIV contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Esta última localidad bonaerense aparece como uno de los puntos centrales del itinerario por la importancia de las celebraciones religiosas previstas.

Mientras tanto, los operativos de coordinación y seguridad siguen adelante. Por ahora, la operación no derivó en un anuncio de suspensión del viaje ni en cambios en los feriados establecidos.

La principal incógnita pasa por la evolución del Papa durante las próximas semanas. Hasta que haya una comunicación oficial sobre su agenda, tanto la visita como las jornadas no laborables se mantienen según lo previsto.

El Gobierno sobre la visita del Papa a la Argentina: "Seguimos trabajando"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que "primero" está la "salud" del papa León XIV tras conocerse que al Sumo Pontífice se le extrajo de su pulmón un tumor maligno y remarcó que por ahora "no hay información oficial" de una eventual suspensión o reprogramación de la visita que el Santo Padre tenía prevista en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

"Primero es la salud de Su Santidad y después, todo lo demás", advirtió la ministra en diálogo con A24. La funcionaria subrayó que es "extremadamente reciente" la información sobre la salud del Papa y confió que la "decisión, que hemos tomado los ministros de Seguridad, es que hasta que no haya una información oficial seguimos trabajando".

"Esperar esa información oficial y a partir de eso, continuamos con la tarea, pero nosotros seguimos trabajando", insistió.

ALEJANDRA MONTEOLIVA - MINISTRA SEGURIDAD NACIÓN: "YA TRASLADAMOS 901 PRESOS DE DEVOTO"

La ministra pidió "ser prudentes" y afirmó que es "es preferible seguir trabajando" para llegar bien a los preparativos de la visita del Papa aunque no descartó que el evento se pueda suspender. "Si toca posponer y reprogramar, estamos dispuestos", indicó.

Además, Monteoliva afirmó que se trató de "una noticia para el mundo" y sostuvo que las últimas noticias sobre la salud de León XIV "nos dejó expectantes".

En esa misma, el canciller Quirno reafirmó en A24 que "lo que prima es la salud del Papa" y envío "nuestros rezos, nuestras oraciones es de su pronta recuperación".

Respecto al estado de salud del Papa, evaluó que "las noticias que surgen del parte médico nos dan la noticia que esto estaba previsto" y sostuvo que "uno puede llegar a decir que la rapidez con la que se realizó la intervención era porque tenían algún sentido de urgencia pero hasta ahora no tenemos ninguna información relacionada con el viaje que es totalmente secundario".

"Las decisiones se tomarán cuando se tengan que tomar", agregó.

En pocas palabras

  • Visita papal: La reciente operación del papa León XIV genera dudas sobre su viaje a la Argentina previsto del 8 al 11 de noviembre.
  • Feriados vigentes: A pesar de la incertidumbre, los feriados nacionales del 9, 10 y 11 de noviembre se mantienen sin cambios oficiales.
  • Recuperación y agenda: La evolución médica del Pontífice será clave para definir si se concreta la gira sudamericana y sus actividades programadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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