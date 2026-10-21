Murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca y una figura clave del metal argentino

Saúl Blanch murió a los 75 años. Reconocido por haber sido el primer cantante de Rata Blanca. (Foto: archivo)

La trayectoria de Saúl Blanch en el rock argentino

Con una voz aguda y melódica, Blanch se convirtió en un intérprete representativo del hard rock y el heavy metal nacional. Durante su etapa en Plus participó en la grabación de tres discos, No pisar el infinito, Plus (Melancólica muchacha) y Escuela de rock ‘n’ roll, publicados entre 1976 y 1981.

Otra de las bandas que integró fue WC, un proyecto surgido a comienzos de los años 80 que también formó parte de los primeros pasos del metal argentino. Sin embargo, el grupo no llegó a editar un álbum.

Blanch alcanzó notoriedad durante su paso por Plus, banda de la que formó parte desde la década de 1970. (Foto: archivo)

Su paso por Rata Blanca y las canciones que quedaron en la historia

En 1988, Blanch grabó las voces del primer disco de Rata Blanca, pese a que ya había tomado la decisión de abandonar la banda. Como el grupo todavía no había encontrado un reemplazante, su participación quedó registrada en el álbum debut homónimo.

Su interpretación quedó ligada a canciones que luego se convirtieron en clásicos del repertorio del grupo, entre ellas “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Solo para amarte”.

Su carrera solista y el reencuentro con Rata Blanca

Durante la década de 1990, Blanch continuó su recorrido musical con un proyecto propio. En esa etapa publicó Fiel a sus fieles, en 1990, y años más tarde presentó Refugiado, editado en 2006 bajo el nombre Saúl Blanch Revancha.

Su historia con Rata Blanca tuvo un nuevo capítulo en 2013, cuando volvió a compartir escenario con la banda durante una serie de presentaciones organizadas para celebrar los 25 años de trayectoria del grupo.

Su recorrido por Plus, Rata Blanca y su carrera solista lo convirtió en una de las voces vinculadas a los primeros años del heavy metal argentino, con un legado que permanece en las canciones que grabó a lo largo de su trayectoria.