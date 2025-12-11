Babasonicos, Rata Blanca, Las Pelotas, La Vela Puerca y El Mato lideran un line-up impactante en Rock en Baradero
Rock en Baradero 2026 anunció su esperada grilla y la expectativa por vivir este Festival es cada vez mayor.
11 dic 2025, 11:00
Babasonicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos, La Vela Puerca, emblemas de nuestro rock nacional llegarán con su set cargado de himnos.
Además El Mato a un Policia Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar desplegarán sus camaleónicas y consagradas creaciones.
Y para completar una programación monumental Gauchito Club, Florian, Los Espíritus, Los Perez Garcia, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmin, Boyler y Juan Baro cruzarán los límites sonoros con sus increíbles canciones.
Así, Rock en Baradero calienta sus motores, una cita infaltable que se espera con total emoción y que el próximo año volverá a sorprender para seguir encontrándonos en la música, renovando anécdotas, sumando horas y horas de felicidad entre amigos y junto a los mejores artistas.
El 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal la República del Rock sacudirá la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.
Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute.
En su última edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fanáticos que agotaron las entradas y celebraron el rock argentino. El icónico ritual se sigue proponiendo como escenario de una comunidad cultural única. Hermanando generaciones de públicos pero también de artistas, dando lugar a nuevos talentos y rindiendo honores a los legendarios músicos, el “encuentro” es la clave de Rock en Baradero, y lo convierte en uno de los festivales más importantes de Argentina.