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Sin margen de error: el panorama crítico de River tras la igualdad frente a Sarmiento

El empate de River con Sarmiento comprometió su presencia en los playoffs del Clausura y la Copa Libertadores. Los números.

El empate de River con Sarmiento comprometió su presencia en los playoffs del Clausura y la Copa Libertadores. 

El empate de River con Sarmiento comprometió su presencia en los playoffs del Clausura y la Copa Libertadores. 

River dejó pasar una oportunidad inmejorable en el tramo final de la temporada. En su visita a Junín, el equipo de Núñez tenía la posibilidad concreta de meterse en puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, recortar distancias en la tabla anual para pelear un cupo directo a la Copa Libertadores. Sin embargo, el empate cosechado ante Sarmiento impidió encaminar su cierre de año, dejando al plantel sin margen de error para los cuatro partidos restantes: incluso ganando todo lo que le queda, no tiene garantías matemáticas de lograr los objetivos.

Leé también River le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por el Clausura en el Monumental
El festejo de Marcos Acuña en el único gol (Foto: Fotobaires-Reuters)

Tras otra actuación decepcionante dentro del campo de juego, la escuadra conducida por Leonardo Ponzio se mantiene fuera de los primeros ocho lugares de la Zona B y lejos de la zona de acceso al máximo certamen continental. De cara a la recta final del torneo, el objetivo ineludible pasa por obtener el pasaje a los octavos de final e ir en busca del campeonato, ya que cualquier otro escenario dejará al club severamente comprometido de cara al 2027.

Cómo quedó la tabla anual y qué chances tiene River de clasificar a la Copa Libertadores 2027

La paridad en el resultado afectó seriamente la aspiración de meterse de manera directa en el certamen internacional. Con 46 puntos acumulados, River se ubica actualmente a cinco unidades de Argentinos Juniors (51) y Boca Juniors (51), las dos instituciones que hoy estarían obteniendo los últimos boletos a la Copa Libertadores por intermedio de la tabla acumulada.

El escenario resulta complejo debido a la cantidad de competidores que se ubican en la franja intermedia:

  • En la pelea directa: Rosario Central (50), Vélez Sarsfield (49), Belgrano (48) e Instituto (47) se posicionan por encima del Millonario.

  • Al acecho por detrás: Estudiantes de La Plata (45) y Gimnasia y Esgrima La Plata (45) presionan a solo un punto de distancia.

Si bien la matemática mantiene la posibilidad teórica, resulta poco probable que el equipo de Ponzio logre superar a cinco rivales en tan solo cuatro fechas. Incluso peligra su clasificación a la Copa Sudamericana, dado que ocupa el octavo lugar y la nómina otorga cupos hasta el décimo escalón, por lo que una serie de tropezones podría dejarlo sin competencia internacional en 2027.

Qué necesita River para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura

Ante la dificultad que presenta la vía de la tabla anual, la alternativa más directa para acceder a la Libertadores pasa por obtener el título del Torneo Clausura. Para alimentar esa posibilidad, la escuadra de Núñez debe primero asegurar su boleto entre los ocho mejores de su grupo.

Actualmente, River marcha noveno en la Zona B con 17 puntos, quedando un escalón por debajo de la zona de clasificación. Para meterse en los octavos de final, está obligado a sumar más unidades que los rivales que tiene por delante en la tabla de posiciones: Independiente Rivadavia (18), Barracas Central (18), Huracán (19) o Gimnasia y Esgrima La Plata (19).

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