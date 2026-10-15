Sin margen de error: el panorama crítico de River tras la igualdad frente a Sarmiento

En la pelea directa: Rosario Central (50), Vélez Sarsfield (49), Belgrano (48) e Instituto (47) se posicionan por encima del Millonario.

Al acecho por detrás: Estudiantes de La Plata (45) y Gimnasia y Esgrima La Plata (45) presionan a solo un punto de distancia.

Si bien la matemática mantiene la posibilidad teórica, resulta poco probable que el equipo de Ponzio logre superar a cinco rivales en tan solo cuatro fechas. Incluso peligra su clasificación a la Copa Sudamericana, dado que ocupa el octavo lugar y la nómina otorga cupos hasta el décimo escalón, por lo que una serie de tropezones podría dejarlo sin competencia internacional en 2027.

Qué necesita River para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura

Ante la dificultad que presenta la vía de la tabla anual, la alternativa más directa para acceder a la Libertadores pasa por obtener el título del Torneo Clausura. Para alimentar esa posibilidad, la escuadra de Núñez debe primero asegurar su boleto entre los ocho mejores de su grupo.

Actualmente, River marcha noveno en la Zona B con 17 puntos, quedando un escalón por debajo de la zona de clasificación. Para meterse en los octavos de final, está obligado a sumar más unidades que los rivales que tiene por delante en la tabla de posiciones: Independiente Rivadavia (18), Barracas Central (18), Huracán (19) o Gimnasia y Esgrima La Plata (19).