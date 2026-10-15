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"No tenemos...": la fuerte autocrítica de Gonzalo Montiel tras el empate de River con Sarmiento

Gonzalo Montiel fue autocrítico tras el empate de River con Sarmiento. Las cuentas para clasificar a la Libertadores y la queja con el árbitro.

Gonzalo Montiel fue autocrítico tras el empate de River con Sarmiento. 

Gonzalo Montiel fue autocrítico tras el empate de River con Sarmiento. 

River cosechó una igualdad con gusto a poco frente a Sarmiento que complica de manera directa sus aspiraciones en el plano local. Tras marcar el gol que decretó el 1-1 definitivo, Gonzalo Montiel dialogó en zona mixta y ofreció una visión sincera sobre la actualidad del equipo, marcando el camino a seguir para las últimas cuatro jornadas del Torneo Clausura.

Leé también River le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por el Clausura en el Monumental
El festejo de Marcos Acuña en el único gol (Foto: Fotobaires-Reuters)

“Nos vamos tristes porque vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. No era el resultado que queríamos pero hay que seguir trabajando”, reconoció el lateral, uno de los goleadores del plantel en la temporada y referente dentro del vestuario. A la hora de evaluar el rendimiento sobre el césped, diferenció ambas etapas: “En el segundo tiempo mejoramos. En el primer tiempo no ganábamos las segundas jugadas, no ganamos los duelos, pero en el segundo se vio una mejora. Intentamos por todos lados y nos faltó a lo último graficarlo con el gol”.

La igualdad ante el Verde estiró además una racha adversa e histórica para el club: se convirtió en el partido número 31 consecutivo en el que River comenzó perdiendo y no logró dar vuelta el resultado. El último antecedente de remontada se remonta al 6 de noviembre de 2024, cuando la escuadra dirigida en aquel entonces por Marcelo Gallardo venció a Instituto en Alta Córdoba. “Sabemos que nos cuesta cuando vamos perdiendo, no podemos dar vuelta los resultados. Tenemos que mejorar eso”, enfatizó el campeón del mundo.

Qué dijo Gonzalo Montiel sobre el gol anulado por Sebastián Zunino

Además de repasar el funcionamiento colectivo, el defensor expresó su malestar con el desempeño de la terna arbitral encabezada por Sebastián Zunino, quien dejó sin efecto una conquista del Millonario al sancionar una mano previa de Fausto Vera.

“Se ve que el árbitro estuvo buscando mucho la mano. Ninguno de nosotros vio una mano. Le pregunté al cuarto y tampoco la había visto”, disparó el lateral, dejando en evidencia su inconformismo con el fallo decisivo.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual

El tropiezo alejó prácticamente al club de Núñez de la pelea por el primer puesto de la tabla acumulada, relegándolo al octavo lugar de la tabla anual con 46 unidades, posición que lo ubica en el penúltimo escalón de acceso a la Copa Sudamericana.

De cara al cierre de la fase regular, el margen de maniobra es mínimo:

  • El parámetro de clasificación: Tomando como referencia la temporada 2025 —la primera bajo la estructura competitiva vigente—, Argentinos Juniors obtuvo su pasaje continental al alcanzar la barrera de las 57 unidades.

  • Las cuentas matemáticas: Para igualar o superar esa referencia, el equipo de Núñez se ve obligado a sumar al menos 11 de los 12 puntos que restan disputar.

  • El escenario sin margen: Una cosecha perfecta de cuatro triunfos le permitiría alcanzar los 58 puntos (superando la marca por un punto), mientras que un registro de tres victorias y un empate lo dejaría con 56 unidades, dependiendo de combinaciones ajenas. Cualquier otra cosecha de resultados lo dejaría virtualmente sin chances de disputar el máximo torneo de América.

Ante este panorama, Montiel remarcó la exigencia de disputar cada compromiso restante como una final: “Nos estamos jugando finales, quedan cuatro. Tenemos que ir en busca de los resultados. Obviamente que en el juego tenemos que mejorar, pero son cuatro finales y tenemos que ganarlas. Tenemos que ganar en cualquier cancha y jugar bien”.

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