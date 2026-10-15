"No tenemos...": la fuerte autocrítica de Gonzalo Montiel tras el empate de River con Sarmiento

“Se ve que el árbitro estuvo buscando mucho la mano. Ninguno de nosotros vio una mano. Le pregunté al cuarto y tampoco la había visto”, disparó el lateral, dejando en evidencia su inconformismo con el fallo decisivo.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual

El tropiezo alejó prácticamente al club de Núñez de la pelea por el primer puesto de la tabla acumulada, relegándolo al octavo lugar de la tabla anual con 46 unidades, posición que lo ubica en el penúltimo escalón de acceso a la Copa Sudamericana.

De cara al cierre de la fase regular, el margen de maniobra es mínimo:

El parámetro de clasificación: Tomando como referencia la temporada 2025 —la primera bajo la estructura competitiva vigente—, Argentinos Juniors obtuvo su pasaje continental al alcanzar la barrera de las 57 unidades.

Las cuentas matemáticas: Para igualar o superar esa referencia, el equipo de Núñez se ve obligado a sumar al menos 11 de los 12 puntos que restan disputar.

El escenario sin margen: Una cosecha perfecta de cuatro triunfos le permitiría alcanzar los 58 puntos (superando la marca por un punto), mientras que un registro de tres victorias y un empate lo dejaría con 56 unidades, dependiendo de combinaciones ajenas. Cualquier otra cosecha de resultados lo dejaría virtualmente sin chances de disputar el máximo torneo de América.

Ante este panorama, Montiel remarcó la exigencia de disputar cada compromiso restante como una final: “Nos estamos jugando finales, quedan cuatro. Tenemos que ir en busca de los resultados. Obviamente que en el juego tenemos que mejorar, pero son cuatro finales y tenemos que ganarlas. Tenemos que ganar en cualquier cancha y jugar bien”.