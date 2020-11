Una futbolista española se negó a hacer un minuto de silencio por Maradona y luego su equipo perdió 10-0

Paula Dapena

La jugadora Paula Dapena, del equipo Viajes Interrias FF de la liga española de Iberdrola (tercera división), se negó a guardar un minuto de silencio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La jugadora se sentó en el césped de la cancha y dio la espalda al público y luego dijo: "Por las víctimas, no se guardó un minuto silencio; entonces, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas".

Paradójicamente, su equipo luego perdió 10 a 0. Sin embargo, Dapena respetó sus ideas feministas y en las redes sociales tuvo apoyo y también críticas.