El inesperado vínculo que une a la familia de Ian Cabrera con su agresor

Además, señaló que en el momento de ver la noticia en los canales de televisión la invadió una "impotencia de no poder hacer nada por él".

"Él pidió cambiarse a esa escuela este año. Empezaba este año, el primer año de la secundaria. Visitó todas las escuelas, y no sé, algo que le gustó de ahí", comentó Mónica del motivo de por qué Ian eligió la escuela N°40 de San Cristóbal.

Respecto al tirador de 15 años, Mónica advirtió que "supuestamente a él le hacían bullying, pero se desquitó con el que no era".

Cómo se encuentra la mamá de Ian

Consultada sobre el estado de salud en el que se encuentra su hermana, Miriam, después de haber perdido a su único hijo, Mónica afirmó: "Con mi hermana no hemos hablado todavía de eso, no hemos hablado nada. Nadie habló todavía de la familia, es muy reciente y no hemos hablado todavía".

"Mi hermana está con el marido y en la casa del suegro porque no quiere venir a casa no sé si a no ver las cositas de él", contó.

El vínculo con la otra familia

Numerosos testimonios que lamentan la muerte de Ian aluden a los 15 mil habitante que tiene la ciudad santafesina y remarcan el conocimiento que tienen las familias de sus vecinos. Mónica también se hizo eco de lo mismo y dijo que conocía a la mamá de Ian "porque tiene negocio y he ido a comprar".

Pero además agregó un dato que todavía no había trascendido sobre Karina, otra de las hermanas de Miriam. "Mi hermana trabaja en la casa de ella. Ella lo crió al chico ese", reveló sobre el vínculo que une a Karina, Ian y el tirador de 15 años.

Al respecto agregó sobre su hermana: "Estaba trabajando. Ahora estos días no trabajaba porque estaba enferma, había dejado de trabajar, pero ella estaba trabajando ahí".

Consultada sobre hace cuánto tiempo que trabajaba para la familia del agresor, dijo "hace mucho" sin precisar un tiempo aunque luego planteó que "su hermana lo vio crecer" al atacante.

Respecto a las dificultades que atravesaría el menor a nivel intrafamiliar, Mónica advirtió que hubo un momento en que "empezó el problema con el papá" y a partir de ahí el agresor "estaba con un psicólogo".

"Va a quedar la herida", la definición de Mónica

"Va a quedar la herida, pero no van a hacer nada acá, nunca hicieron nada", planteó en alusión a la Justicia y al rol del Estado.

En cuanto a los cambios en la ciudad de las últimas décadas, Mónica opinó que "cambió un montón para mal" y alertó por "la droga, la bebida y accidentes que hay siempre".