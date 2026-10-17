El papa León XIV, más cerca de la Argentina: "No hay motivos clínicos para no realizar el viaje a Sudamérica", dijo el cirujano

El examen histológico confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. La intervención fue exitosa y no presentó complicaciones.

En un primer momento, se había estimado que la internación duraría alrededor de una semana. Sin embargo, la evolución posoperatoria fue favorable y los análisis de sangre, la radiografía de tórax y la evaluación clínica permitieron adelantar el alta.

Todavía se esperan resultados adicionales de los estudios del tejido extraído durante la cirugía, que permitirán determinar si el pontífice necesita algún tratamiento complementario.

Qué dijo el cirujano sobre la recuperación y el viaje del Papa

En diálogo con Vatican News, Margaritora se refirió a la posibilidad de que León XIV realice su gira por Sudamérica. El especialista señaló que no encuentra motivos clínicos para descartar el viaje y explicó que la recuperación plena demandaría unos 10 días más.

Según su evaluación, el desplazamiento en avión previsto para dentro de aproximadamente tres semanas no presenta obstáculos médicos. Sus declaraciones se conocieron el mismo día en que el Papa recibió el alta hospitalaria.

La gira apostólica está programada del 6 al 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La confirmación definitiva de la agenda dependerá de las comunicaciones oficiales del Vaticano.

La conversación con Putin durante la internación

El viernes 16 de octubre, mientras permanecía internado, León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según informó la Santa Sede, el Papa expresó su preocupación por la situación humanitaria en Oleshky, una localidad de la región ucraniana de Jersón, y pidió un alto el fuego temporal que permita el envío de alimentos y asistencia médica, además de una evacuación voluntaria y segura de la población civil.

Por su parte, el Kremlin señaló que Putin manifestó su disposición a colaborar con la iniciativa del Vaticano para facilitar la ayuda a los habitantes de esa ciudad. El contacto se produjo en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y de las dificultades para hacer llegar suministros a la población.

Cómo pasó sus días el Papa en el hospital

Durante su internación, León XIV celebró misa en una sala acondicionada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, acompañado por personal médico, enfermeros y miembros de la Gendarmería del Vaticano. En esa ocasión, agradeció a los trabajadores del hospital por la atención recibida.

Además, retomó su alimentación habitual, comenzó a caminar por la habitación y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria como parte de la recuperación posterior a la cirugía.

Tras regresar al Vaticano, el pontífice tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Cuándo viajaría el Papa a la Argentina y cuál sería su itinerario

La visita de León XIV a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, como parte de su gira apostólica por Sudamérica, que también incluye Uruguay y Perú.

El domingo 8 de noviembre, el Papa llegará a Buenos Aires desde Uruguay. Entre las actividades previstas figuran un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, la ceremonia de bienvenida y encuentros con el presidente de la Nación y otras autoridades.

El lunes 9, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. También participará de encuentros con representantes del mundo del trabajo, referentes de distintas comunidades religiosas y obispos argentinos.

El martes 10, viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con representantes de la Iglesia. Por la noche, ya en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día partirá hacia Lima, Perú, para continuar con la gira apostólica.