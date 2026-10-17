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El papa León XIV recibió el alta este sábado tras ser operado de un cáncer de pulmón: cómo seguirá su recuperación

El Papa fue intervenido quirúrgicamente este martes y los últimos controles permitieron adelantar su salida del hospital. Este domingo tiene previsto retomar una actividad pública.

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria tras ser operado de un cáncer de pulmón en Roma.

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria tras ser operado de un cáncer de pulmón en Roma.

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre, luego de permanecer internado en el Policlínico Gemelli de Roma desde el martes, cuando fue sometido a una cirugía en el pulmón derecho. Los controles realizados en las últimas horas mostraron una evolución favorable y confirmaron que puede continuar la recuperación fuera del centro médico.

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Desde la clinica Gemelli, el Papa le pidió a Putin una tregua en la guerra con Ucrania. (Foto: A24.com)

Cerca de las 10.30 de la Argentina, el Sumo Pontífice abandonó el establecimiento caminando. Durante su internación, celebró misa en el hospital y mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la situación humanitaria en Ucrania.

La operación a la que se sometió el Papa

León XIV fue operado el martes 13 de octubre para extirpar una lesión en el pulmón derecho. Durante la intervención, le quitaron el lóbulo inferior de ese órgano. El diagnóstico fue de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

En un primer momento, se había estimado que la internación duraría alrededor de una semana. Sin embargo, la evolución posoperatoria fue favorable y los análisis de sangre, la radiografía de tórax y la evaluación clínica permitieron adelantar el alta.

Todavía se esperan los resultados de los estudios del tejido extraído durante la cirugía, que permitirán conocer más detalles sobre la enfermedad y determinar si necesita tratamientos adicionales.

La conversación con Putin durante la internación

Uno de los hechos destacados de los últimos días fue la conversación telefónica que León XIV mantuvo el viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, mientras permanecía hospitalizado.

Según informó la Santa Sede, el Papa expresó su preocupación por la grave situación humanitaria en Oleshky, una localidad de la región ucraniana de Jersón, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, además de una evacuación voluntaria y segura de la población civil.

Por su parte, el Kremlin señaló que Putin manifestó su disposición a colaborar con la iniciativa del Vaticano para facilitar la ayuda a los habitantes de esa ciudad. El contacto se produjo en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y de las dificultades para hacer llegar suministros a la población.

Cómo pasó sus días León XIV en el hospital

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Durante la internación, el pontífice celebró misa en una sala acondicionada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, con la presencia de personal médico, enfermeros y miembros de la Gendarmería del Vaticano. En esa ocasión, agradeció al personal del hospital por la atención recibida.

Además, los controles posteriores a la operación mostraron una recuperación favorable. León XIV retomó su alimentación habitual, comenzó a caminar por la habitación y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Una vez que regrese al Vaticano, el Papa continuará con su recuperación. Para este domingo 18 de octubre tiene previsto rezar el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, una actividad que le permitirá volver a dirigirse públicamente a los fieles.

Su evolución también será importante para definir cómo continuará con sus próximos compromisos, entre ellos el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. La continuidad de esa agenda dependerá de su recuperación y de las indicaciones del equipo de salud.

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