El papa León XIV recibió el alta este sábado tras ser operado de un cáncer de pulmón: cómo seguirá su recuperación

Todavía se esperan los resultados de los estudios del tejido extraído durante la cirugía, que permitirán conocer más detalles sobre la enfermedad y determinar si necesita tratamientos adicionales.

La conversación con Putin durante la internación

Uno de los hechos destacados de los últimos días fue la conversación telefónica que León XIV mantuvo el viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, mientras permanecía hospitalizado.

Según informó la Santa Sede, el Papa expresó su preocupación por la grave situación humanitaria en Oleshky, una localidad de la región ucraniana de Jersón, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, además de una evacuación voluntaria y segura de la población civil.

Por su parte, el Kremlin señaló que Putin manifestó su disposición a colaborar con la iniciativa del Vaticano para facilitar la ayuda a los habitantes de esa ciudad. El contacto se produjo en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y de las dificultades para hacer llegar suministros a la población.

Cómo pasó sus días León XIV en el hospital

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Durante la internación, el pontífice celebró misa en una sala acondicionada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, con la presencia de personal médico, enfermeros y miembros de la Gendarmería del Vaticano. En esa ocasión, agradeció al personal del hospital por la atención recibida.

Además, los controles posteriores a la operación mostraron una recuperación favorable. León XIV retomó su alimentación habitual, comenzó a caminar por la habitación y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Una vez que regrese al Vaticano, el Papa continuará con su recuperación. Para este domingo 18 de octubre tiene previsto rezar el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, una actividad que le permitirá volver a dirigirse públicamente a los fieles.

Su evolución también será importante para definir cómo continuará con sus próximos compromisos, entre ellos el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. La continuidad de esa agenda dependerá de su recuperación y de las indicaciones del equipo de salud.