Quién era el asesino que provocó una masacre en una escuela de Estados Unidos

La reconstrucción inicial indica que el joven llegó armado con un arma larga y disparó contra las puertas cerradas de la escuela hasta conseguir ingresar. La situación desencadenó una serie de llamadas al servicio de emergencias 911 y un rápido despliegue policial.

La otra noticia es que el ataque terminó con la muerte del agresor. No fue la Policía, sino un hombre integrante de la comunidad escolar quien, con su propia arma, enfrentó al tirador y lo mató a tiros antes de la llegada de los primeros agentes. La Policía destacó que su intervención pudo haber evitado que hubiera más víctimas. Con lo cual, el debate por la tenencia de armas no parece tener solución.

Un asesino de solo 16 años

Es lo único que dijo la policía. Pero el hecho de que viviera en Bend no puede hacer que su identidad se mantenga en reserva por mucho tiempo. Su puede suponer que no iba a esa escuela porque ya se sabría ese dato.

El joven murió durante el episodio, después de ser perseguido y abatido por un integrante de la comunidad, que haciendo uso de la segunda enmienda ( que reconoce el derecho a la defensa individual o familiar como algo previo a la constitución del país), tomó su arma personal y mató al asesino adolescente.

Entonces, el joven provocó cuatro víctimas fatales, tres chicos de 5, 8 y 11 años y una docente. Hasta que fue abatido por ese vecino.

La escuela secundaria de Oregón, el escenario de una nueva matanza escolar en los Estados Unidos. (Foto: Gentileza TMZ)

El arma que utilizó y cómo la consiguió

De acuerdo con información de la agencia Associated Press, el adolescente utilizó una escopeta de acción de bombeo que había sido comprada por su madre. El dato fue aportado por una fuente policial con conocimiento de la investigación, que pidió mantener su identidad en reserva.

Antes de ingresar a la escuela, el atacante habría disparado contra una persona que se encontraba dentro de un vehículo en las inmediaciones. La primera llamada al 911 se registró a las 12.59, cuando el conductor denunció que alguien armado con un arma larga le había disparado varias veces.

Después, el adolescente logró entrar al establecimiento al disparar contra las puertas cerradas con llave. La Policía no había confirmado si había sido alumno de la institución ni si conocía a alguna de las víctimas.

Quién mató al adolescente durante la masacre

Según explicó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, esa persona lo enfrentó y le disparó antes de que los agentes pudieran intervenir. Los primeros policías llegaron al lugar aproximadamente tres minutos después de la llamada inicial. Cuando ingresaron, el sospechoso ya estaba muerto.

La identidad de quien lo abatió tampoco fue difundida. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció su intervención y destacó que pudo haber evitado que hubiera más víctimas.

La principal incógnita: por qué atacó la escuela

La prensa no sólo quiere conocer la identidad de ambos tiradores, el asesino y el considerado como un "héroe". La investigación todavía no había establecido el motivo de la masacre ni los posibles antecedentes del adolescente. Buscan reconstruir sus movimientos y determinar si existían conflictos personales, amenazas previas o alguna relación con el establecimiento educativo.

La escuela se lleno de fotos de las víctimas, los alumnos y la profesora, acompañadas por una cadena de velas encendidas a modo de homenaje por otras muertes sin sentido que se produce en un establecimiento educativo de los Estados Unidos.