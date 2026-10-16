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Quién era el asesino que provocó una masacre en una escuela de Estados Unidos

Ingresó en una escuela de manera violenta. A los tiros, forzó la apertura de la puerta para seguir con disparos a los alumnos y profesores. Pero mientras se discuten el tema del acceso a las armas, la manera en que fue abatido parece volver estéril ese debate en EE.UU.

Familiares y alumnos consternados por el asesinato de alumnos y una maestra en una escuela de Oregón. (Foto: Reuters)

Familiares y alumnos consternados por el asesinato de alumnos y una maestra en una escuela de Oregón. (Foto: Reuters)

Otra vez una matanza en una escuela de los Estados Unidos. Ninguna de las escasas iniciativas que toman los estados o el gobierno federal parece dar resultado. Esta vez fue en Oregón, en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend. La paradoja es que esa misma incapacidad para limitar el acceso a las armas - basada en la segunda enmienda de la Constitución - hizo posible que el agresor fuera abatido. No por la Policía, sino por un civil armado.

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El autor de la masacre en la escuela primaria Silver Rail de Bend, en el estado de Oregón, era un adolescente de 16 años que vivía en esa misma ciudad. Por ser menor, su identidad no fue revelada por las autoridades y se mantiene en secreto, sólo conocido por los investigadores. Ahora se intenta reconstruir qué lo llevó a irrumpir armado en el establecimiento y abrir fuego contra alumnos y docentes.

El ataque dejó cuatro víctimas fatales: tres niños de cinco, ocho y once años, y una docente. Además, un alumno de siete años y otro profesor, de 54, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital.

Se sabe que el asesino es un adolescente también residente de Bend, una ciudad de aproximadamente 107.000 habitantes situada en el centro de Oregón, a unos 240 kilómetros al sureste de Portland. Por el momento, como su identidad es un misterio, la Policía no informó si había asistido anteriormente a la escuela Silver Rail ni si tenía algún vínculo con los estudiantes o el personal del establecimiento.

La reconstrucción inicial indica que el joven llegó armado con un arma larga y disparó contra las puertas cerradas de la escuela hasta conseguir ingresar. La situación desencadenó una serie de llamadas al servicio de emergencias 911 y un rápido despliegue policial.

La otra noticia es que el ataque terminó con la muerte del agresor. No fue la Policía, sino un hombre integrante de la comunidad escolar quien, con su propia arma, enfrentó al tirador y lo mató a tiros antes de la llegada de los primeros agentes. La Policía destacó que su intervención pudo haber evitado que hubiera más víctimas. Con lo cual, el debate por la tenencia de armas no parece tener solución.

Un asesino de solo 16 años

Es lo único que dijo la policía. Pero el hecho de que viviera en Bend no puede hacer que su identidad se mantenga en reserva por mucho tiempo. Su puede suponer que no iba a esa escuela porque ya se sabría ese dato.

El joven murió durante el episodio, después de ser perseguido y abatido por un integrante de la comunidad, que haciendo uso de la segunda enmienda ( que reconoce el derecho a la defensa individual o familiar como algo previo a la constitución del país), tomó su arma personal y mató al asesino adolescente.

Entonces, el joven provocó cuatro víctimas fatales, tres chicos de 5, 8 y 11 años y una docente. Hasta que fue abatido por ese vecino.

La escuela secundaria de Oregón, el escenario de una nueva matanza escolar en los Estados Unidos. (Foto: Gentileza TMZ)

La escuela secundaria de Oregón, el escenario de una nueva matanza escolar en los Estados Unidos. (Foto: Gentileza TMZ)

El arma que utilizó y cómo la consiguió

De acuerdo con información de la agencia Associated Press, el adolescente utilizó una escopeta de acción de bombeo que había sido comprada por su madre. El dato fue aportado por una fuente policial con conocimiento de la investigación, que pidió mantener su identidad en reserva.

Antes de ingresar a la escuela, el atacante habría disparado contra una persona que se encontraba dentro de un vehículo en las inmediaciones. La primera llamada al 911 se registró a las 12.59, cuando el conductor denunció que alguien armado con un arma larga le había disparado varias veces.

Después, el adolescente logró entrar al establecimiento al disparar contra las puertas cerradas con llave. La Policía no había confirmado si había sido alumno de la institución ni si conocía a alguna de las víctimas.

Quién mató al adolescente durante la masacre

Según explicó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, esa persona lo enfrentó y le disparó antes de que los agentes pudieran intervenir. Los primeros policías llegaron al lugar aproximadamente tres minutos después de la llamada inicial. Cuando ingresaron, el sospechoso ya estaba muerto.

La identidad de quien lo abatió tampoco fue difundida. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció su intervención y destacó que pudo haber evitado que hubiera más víctimas.

La principal incógnita: por qué atacó la escuela

La prensa no sólo quiere conocer la identidad de ambos tiradores, el asesino y el considerado como un "héroe". La investigación todavía no había establecido el motivo de la masacre ni los posibles antecedentes del adolescente. Buscan reconstruir sus movimientos y determinar si existían conflictos personales, amenazas previas o alguna relación con el establecimiento educativo.

La escuela se lleno de fotos de las víctimas, los alumnos y la profesora, acompañadas por una cadena de velas encendidas a modo de homenaje por otras muertes sin sentido que se produce en un establecimiento educativo de los Estados Unidos.

En pocas palabras

  • Tiroteo en escuela: Un adolescente de 16 años provocó una masacre en Oregón, dejando cuatro fallecidos.
  • Intervención civil: Un civil armado enfrentó y abatió al tirador antes de la llegada de la policía.
  • Móvil desconocido: Las autoridades investigan las causas y cómo el agresor consiguió el arma.
Resumen generado por Thinkindot AI
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