Temporal en España: al menos 4 muertos, inundaciones y 900.000 personas confinadas

Operativos de rescate y localidades afectadas por el agua

Los equipos de emergencia desplegaron recursos terrestres, acuáticos y aéreos para asistir a las personas afectadas por las inundaciones. La Guardia Civil participó en distintos procedimientos en localidades como Oliva y Piles, donde fue necesario evacuar a vecinos.

En Oliva, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias encontraron sin vida a una mujer de 79 años. Su fallecimiento se sumó a otras víctimas registradas desde el comienzo del temporal, entre ellas una mujer hallada en el mar en las inmediaciones de Sagunto, en Valencia.

Para llegar a las zonas más comprometidas, el operativo incluyó unos 15 helicópteros. Los rescatistas continuaban trabajando en sectores de difícil acceso, mientras las autoridades pidieron paciencia a los afectados ante las dificultades para completar las tareas de asistencia.

"Tienen que estar encima de mesas, encima de mobiliario para no tener que mojarse", dijo el alcalde de Pego, Enrique Moll, y añadió que las lluvias habían comenzado a amainar tras causar graves daños en las infraestructuras.

El mensaje de Pedro Sánchez ante la emergencia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a los habitantes de las regiones afectadas a evitar los desplazamientos y respetar las instrucciones de los servicios de emergencia.

Entre las recomendaciones se encuentra permanecer en sitios seguros y, en las zonas con riesgo de inundación, trasladarse a las plantas superiores de los edificios cuando las autoridades lo indiquen.