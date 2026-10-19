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Temporal en España: al menos 4 muertos, inundaciones y 900.000 personas confinadas

La DANA Adam provocó lluvias extremas, evacuaciones y cortes en distintas localidades, con la Comunidad Valenciana entre las zonas más afectadas. Las autoridades dispusieron restricciones y pidieron extremar las precauciones ante el riesgo de nuevas inundaciones.

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El fenómeno provocó acumulaciones de hasta 700 litros de agua por metro cuadrado en algunos sectores del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. Frente al riesgo de nuevas inundaciones, las autoridades mantienen medidas preventivas y recomendaron a la población evitar los desplazamientos innecesarios.

Confinaron a casi 900.000 personas y suspendieron las clases

La Generalitat Valenciana dispuso el confinamiento de la población en 145 municipios, una medida que alcanza a cerca de 900.000 personas. Además, más de 100.000 alumnos de las provincias de Valencia y Alicante se quedaron sin clases presenciales como consecuencia de las condiciones meteorológicas y las dificultades para circular.

Aunque durante la mañana de este lunes algunos avisos meteorológicos bajaron de nivel rojo a naranja o amarillo, las autoridades advirtieron que el peligro continúa. Por eso, insistieron en la necesidad de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse en lugares seguros.

Operativos de rescate y localidades afectadas por el agua

Los equipos de emergencia desplegaron recursos terrestres, acuáticos y aéreos para asistir a las personas afectadas por las inundaciones. La Guardia Civil participó en distintos procedimientos en localidades como Oliva y Piles, donde fue necesario evacuar a vecinos.

En Oliva, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias encontraron sin vida a una mujer de 79 años. Su fallecimiento se sumó a otras víctimas registradas desde el comienzo del temporal, entre ellas una mujer hallada en el mar en las inmediaciones de Sagunto, en Valencia.

Para llegar a las zonas más comprometidas, el operativo incluyó unos 15 helicópteros. Los rescatistas continuaban trabajando en sectores de difícil acceso, mientras las autoridades pidieron paciencia a los afectados ante las dificultades para completar las tareas de asistencia.

"Tienen que estar encima de mesas, encima de mobiliario para no tener que mojarse", dijo el alcalde de Pego, Enrique Moll, y añadió que las lluvias habían comenzado a amainar tras causar graves daños en las infraestructuras.

El mensaje de Pedro Sánchez ante la emergencia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a los habitantes de las regiones afectadas a evitar los desplazamientos y respetar las instrucciones de los servicios de emergencia.

Entre las recomendaciones se encuentra permanecer en sitios seguros y, en las zonas con riesgo de inundación, trasladarse a las plantas superiores de los edificios cuando las autoridades lo indiquen.

En pocas palabras

  • Temporal Adam: La DANA provocó cuatro muertes, inundaciones y 100.000 alumnos sin clases en España.
  • Comunidad Valenciana: Sufrió lluvias torrenciales con hasta 700 litros/m², forzando el confinamiento de 900.000 personas.
  • Operativos de rescate: Equipos de emergencia asistieron a afectados, incluyendo evacuaciones en Oliva y Piles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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