Hallan muerta en un hotel a Dana Eden, reconocida productora de la serie "Teherán"

El impacto en el mundo audiovisual fue inmediato. Desde la compañía “Donna and Shula Productions”, responsable de la serie, rechazaron las versiones que vinculaban la muerte con un crimen o con motivaciones nacionalistas, y remarcaron que “los rumores que vinculan la muerte con un crimen o con motivaciones nacionalistas son infundados y carecen de sustento”.

En la misma línea, la emisora pública israelí KAN expresó su pesar por la pérdida y destacó su trayectoria profesional: "Dana Eden fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel central en la creación y liderazgo de algunas de las producciones más influyentes de la corporación".

Mientras avanza la investigación, la embajada de Israel en Grecia colabora con la familia en las gestiones correspondientes. El caso permanece abierto y se aguardan los resultados de las pericias forenses para esclarecer definitivamente las circunstancias de su muerte.

Cuál fue la repercusión de la muerte de Dana Eden

Desde la productora Donna and Shula Productions expresaron su dolor a través de un comunicado en el que acompañaron a la familia y al entorno de Dana Eden en este difícil momento. “Este es un momento de gran pesar para la familia, los amigos y los colegas”, señalaron.

En el mismo mensaje, la compañía salió al cruce de las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta intervención de agentes iraníes en el fallecimiento. “La productora desea aclarar que los rumores sobre una muerte relacionada con un delito o un nacionalismo son falsos e infundados”, remarcaron con contundencia.

Por su parte, la emisora pública israelí KAN también lamentó profundamente la noticia y destacó el enorme aporte de Eden a la televisión del país. “Fue una de las figuras más destacadas de la industria y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más influyentes de la corporación”, afirmaron, subrayando que su legado seguirá marcando el rumbo del sector durante muchos años.

En paralelo, distintas figuras del ámbito audiovisual israelí se sumaron a los mensajes de despedida en redes sociales, donde resaltaron su profesionalismo, su capacidad de liderazgo y su compromiso creativo. La conmoción atraviesa a toda la industria, que sigue de cerca el avance de la investigación mientras recuerda el impacto que dejó su trabajo.