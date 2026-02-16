Hallan muerta en un hotel a Dana Eden, reconocida productora de la serie "Teherán"
La reconocida productora israelí fue encontrada sin vida mientras trabajaba en el rodaje de la cuarta temporada del exitoso thriller de espías. La policía investiga las causas del fallecimiento y ordenó una autopsia para esclarecer el caso. Qué le pasó.
16 feb 2026, 16:20
La productora israelí Dana Eden, una de las impulsoras de la serie Teherán, fue hallada sin vida el domingo 15 de febrero en un hotel de Atenas, Grecia. Tenía 52 años y se encontraba en el país europeo participando en el rodaje de la cuarta temporada del exitoso thriller de espías.
De acuerdo con información publicada por el diario The Jerusalem Post, Eden estaba alojada en la capital griega desde el 4 de febrero. Su hermano, preocupado por la falta de respuestas a sus llamados y mensajes durante varios días, se dirigió al hotel y encontró el cuerpo sin vida.
Las autoridades griegas iniciaron de inmediato una investigación para determinar qué ocurrió. Según trascendió en medios locales, el cuerpo presentaba marcas en el cuello y en las extremidades, y en la habitación se hallaron pastillas. Todos estos elementos forman parte de las pericias en curso.
La policía de Atenas ordenó la realización de una autopsia y solicitó material de las cámaras de seguridad del hotel, además de tomar declaración al personal. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de un suicidio. Hasta el momento, según señalaron fuentes oficiales citadas por la prensa local, no se habrían detectado signos claros de violencia.
El impacto en el mundo audiovisual fue inmediato. Desde la compañía “Donna and Shula Productions”, responsable de la serie, rechazaron las versiones que vinculaban la muerte con un crimen o con motivaciones nacionalistas, y remarcaron que “los rumores que vinculan la muerte con un crimen o con motivaciones nacionalistas son infundados y carecen de sustento”.
En la misma línea, la emisora pública israelí KAN expresó su pesar por la pérdida y destacó su trayectoria profesional: "Dana Eden fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel central en la creación y liderazgo de algunas de las producciones más influyentes de la corporación".
Mientras avanza la investigación, la embajada de Israel en Grecia colabora con la familia en las gestiones correspondientes. El caso permanece abierto y se aguardan los resultados de las pericias forenses para esclarecer definitivamente las circunstancias de su muerte.
Cuál fue la repercusión de la muerte de Dana Eden
Desde la productora Donna and Shula Productions expresaron su dolor a través de un comunicado en el que acompañaron a la familia y al entorno de Dana Eden en este difícil momento. “Este es un momento de gran pesar para la familia, los amigos y los colegas”, señalaron.
En el mismo mensaje, la compañía salió al cruce de las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta intervención de agentes iraníes en el fallecimiento. “La productora desea aclarar que los rumores sobre una muerte relacionada con un delito o un nacionalismo son falsos e infundados”, remarcaron con contundencia.
Por su parte, la emisora pública israelí KAN también lamentó profundamente la noticia y destacó el enorme aporte de Eden a la televisión del país. “Fue una de las figuras más destacadas de la industria y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más influyentes de la corporación”, afirmaron, subrayando que su legado seguirá marcando el rumbo del sector durante muchos años.
En paralelo, distintas figuras del ámbito audiovisual israelí se sumaron a los mensajes de despedida en redes sociales, donde resaltaron su profesionalismo, su capacidad de liderazgo y su compromiso creativo. La conmoción atraviesa a toda la industria, que sigue de cerca el avance de la investigación mientras recuerda el impacto que dejó su trabajo.