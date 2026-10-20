Así fue el trágico accidente automovilístico en el que murió la exmodelo Marcela Ortiz

Mientras avanza la causa, la noticia también generó repercusiones por la historia personal de Ortiz y por el doloroso mensaje que publicó su hija, Shelsian, para despedirla en las redes sociales.

Marcela Ortiz: cómo fue el accidente fatal en Villa La Ñata

El accidente que terminó con la vida de Marcela Ortiz ocurrió el sábado 18 de octubre en una esquina de Villa La Ñata, en la localidad de Benavídez, partido bonaerense de Tigre.

De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, la exmodelo manejaba un Renault Sandero cuando, por razones que aún se investigan, el vehículo se salió de su trayectoria y cayó en una zanja ubicada en Dean Funes y Seguí.

Ortiz viajaba sola al momento del siniestro. La secuencia exacta que derivó en la pérdida de control todavía no fue establecida y constituye uno de los principales puntos sobre los que trabajan los investigadores.

Tras recibir el alerta, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre y personal de emergencia se trasladaron hasta el lugar para asistir a la conductora.

Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la intención de estabilizarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no consiguieron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.

La noticia impactó tanto por las circunstancias del episodio como por la trayectoria de la mujer, que había sido una figura reconocida de la televisión y del ambiente artístico durante los años 90.

Por el momento, los datos disponibles no permiten establecer con certeza si el accidente se produjo por una falla en la conducción, una emergencia médica o una combinación de factores. La investigación judicial deberá aportar elementos para reconstruir lo sucedido.

Investigan si Marcela Ortiz sufrió una descompensación antes del choque

Una de las principales hipótesis que se busca esclarecer es si Marcela Ortiz sufrió una descompensación antes de que su auto terminara en la zanja.

Según trascendió, sus familiares les informaron a los efectivos policiales que la exmodelo tenía antecedentes de problemas cardíacos. Ese dato quedó incorporado entre los aspectos que deben analizarse para determinar la causa de su muerte.

La existencia de esos antecedentes no confirma por sí sola que haya sufrido una emergencia cardíaca mientras manejaba. Para establecerlo, será necesario evaluar los resultados de los estudios médicos y de las pericias correspondientes.

En ese sentido, la autopsia ordenada por la Justicia será una pieza fundamental para conocer qué ocurrió en los momentos previos al fallecimiento.

Los investigadores deben determinar si Ortiz perdió el conocimiento o experimentó algún tipo de alteración física antes del siniestro, si el impacto provocó lesiones fatales o si existió otra circunstancia que explique el desenlace.

La diferencia es clave para reconstruir la secuencia del accidente: una eventual descompensación previa podría explicar por qué el vehículo se desvió, mientras que otras conclusiones dependerán de las pruebas reunidas durante la investigación.

Hasta que se conozcan los resultados de los estudios, ninguna de estas posibilidades puede considerarse confirmada.

La fiscalía también deberá reunir los elementos necesarios para reconstruir la mecánica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo la salida del automóvil de la calzada.

La causa judicial por la muerte de Marcela Ortiz

Tras el fallecimiento de la exmodelo, se inició una investigación para establecer las causas de la muerte y esclarecer cómo se produjo el accidente.

El expediente fue caratulado provisoriamente como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren.

En el marco de las actuaciones, la fiscalía dispuso la realización de una autopsia para determinar el origen del fallecimiento.

Este procedimiento permitirá evaluar si la muerte estuvo relacionada con una eventual afección médica, con las consecuencias del accidente o con otra causa que pueda identificarse mediante los estudios correspondientes.

La carátula utilizada en esta etapa no implica que exista una conclusión definitiva sobre lo sucedido. Se trata de una instancia inicial en la que las autoridades buscan reunir evidencia antes de establecer una explicación respaldada por los resultados de las pericias.

La investigación deberá avanzar sobre los distintos interrogantes que dejó el episodio, desde las condiciones en las que Ortiz conducía hasta la posibilidad de que haya experimentado una emergencia de salud.

Por ahora, la principal incógnita continúa siendo qué ocurrió en los instantes previos a que el Renault Sandero terminara dentro de la zanja.

La autopsia y el resto de las diligencias judiciales serán determinantes para precisar las circunstancias de la tragedia.

Quién era Marcela Ortiz, la exmodelo que alcanzó la fama en los años 90

Marcela Ortiz se hizo conocida en el ambiente del espectáculo argentino durante la década de 1990, cuando desarrolló una carrera vinculada al modelaje y la actuación.

Su nombre quedó asociado a una época de fuerte exposición mediática, en la que las figuras que circulaban por la televisión, las revistas y los programas de entretenimiento despertaban un particular interés del público.

Durante esos años, Ortiz integró el grupo de mujeres conocidas popularmente como las “chicas de Olmedo”, una denominación vinculada al universo artístico y televisivo de Alberto Olmedo.

Además, su historia personal estuvo relacionada con nombres reconocidos del espectáculo y del ambiente futbolístico. La exmodelo también estuvo vinculada al entorno de Guillermo Coppola y Diego Maradona durante su etapa en Europa, según la información difundida sobre su trayectoria.

Su vida sentimental tuvo una importante repercusión pública y contribuyó a que su nombre permaneciera en la agenda mediática más allá de sus trabajos como modelo y actriz.

En 1992, Ortiz se casó con el actor Raúl Taibo. Sin embargo, el vínculo terminó en medio de un conflicto judicial y denuncias de violencia, de acuerdo con los antecedentes publicados sobre la relación.

Tiempo después, volvió a formar una familia al contraer matrimonio con el empresario Samy Saúl, con quien tuvo a su hija Shelsian.

A lo largo de los años, su historia quedó atravesada por distintas etapas personales y profesionales, en una trayectoria que combinó exposición pública, relaciones sentimentales de alto perfil y una vida familiar que mantuvo un lugar central en su historia.

Su fallecimiento, a los 61 años, volvió a poner su nombre en el centro de la atención pública y provocó numerosas muestras de conmoción.

El desgarrador mensaje de Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, tras su muerte

Uno de los momentos más emotivos que dejó la noticia fue la despedida que publicó Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, de 26 años.

A través de sus redes sociales, la joven compartió palabras cargadas de dolor para expresar lo que significó la pérdida de su madre. El mensaje se conoció poco después de que trascendiera la noticia del accidente fatal.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre”, escribió Shelsian, en una frase que reflejó el impacto de la muerte en el ámbito más íntimo de la familia.

La publicación también incluyó una declaración de amor y un deseo de paz para su madre: “Te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.

Las palabras de la joven aportaron una dimensión personal a una noticia que, hasta ese momento, estaba marcada principalmente por las circunstancias del accidente y las preguntas que debía responder la Justicia.

La despedida dejó en evidencia el dolor que atraviesa la familia y la dificultad de afrontar una pérdida repentina, ocurrida mientras todavía se intenta establecer qué sucedió.

En medio de la investigación, el mensaje de Shelsian se convirtió en uno de los aspectos más conmovedores vinculados con la muerte de la exmodelo.

La joven eligió recordar a su madre desde el afecto y el vínculo familiar, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del fallecimiento.

La muerte de Marcela Ortiz: las preguntas que todavía debe responder la Justicia

La investigación por la muerte de Marcela Ortiz continúa abierta y tiene como objetivo establecer con precisión las circunstancias del accidente ocurrido en Villa La Ñata.

Los investigadores deberán analizar los resultados de la autopsia y las pruebas reunidas para determinar si existió una descompensación previa, si el impacto fue la causa del fallecimiento o si intervino otro factor.

Por ahora, los antecedentes cardíacos mencionados por la familia constituyen un dato relevante, pero no alcanzan para confirmar cuál fue el desencadenante del episodio.

La causa judicial también deberá reconstruir la secuencia que llevó al Renault Sandero a salirse de la calzada y terminar en la zanja de Dean Funes y Seguí.

Mientras se aguardan respuestas, la muerte de la exmodelo vuelve a poner en primer plano la historia de una figura que tuvo notoriedad en la televisión argentina durante los años 90.

Marcela Ortiz murió a los 61 años en un accidente cuyas causas todavía no fueron esclarecidas. La autopsia y las medidas dispuestas por la fiscalía serán fundamentales para determinar qué pasó antes del choque y explicar el desenlace fatal.