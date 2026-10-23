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Bajó de su camioneta y murió aplastada: la dramática tragedia que conmocionó al Mercado Central

El dramático accidente ocurrió en el predio de La Matanza. La víctima había descendido de una Renault Kangoo cuando un acoplado que estaba separado del camión comenzó a desplazarse y la arrolló.

Bajó de su camioneta y murió aplastada: la dramática tragedia que conmocionó al Mercado Central
Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió aplastada por un acoplado. (Foto: captura de video)

Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió aplastada por un acoplado. (Foto: captura de video)

Una mujer de 26 años murió de manera trágica en el Mercado Central de Buenos Aires, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, después de ser atropellada por el acoplado de un camión que comenzó a moverse sin estar enganchado a la unidad tractora.

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La víctima fue identificada como Sandra Campín Guarachi, quien acababa de bajar de una camioneta Renault Kangoo cuando ocurrió el accidente. El vehículo de gran porte comenzó a desplazarse por causas que todavía se investigan y terminó arrollándola.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del jueves, pasadas las 21.30, en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda, en la playa de la nave 6 del Mercado Central, en la localidad de Tapiales.

Según la reconstrucción inicial, el acoplado avanzó por inercia, embistió a la mujer y continuó su recorrido hasta impactar contra la camioneta que se encontraba estacionada detrás.

La secuencia quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular después del accidente y que forman parte de los elementos que podrían contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Cómo fue el accidente fatal en el Mercado Central

De acuerdo con los primeros informes policiales, Sandra Campín Guarachi había descendido de una Renault Kangoo y se encontraba parada delante del vehículo cuando fue sorprendida por el movimiento del acoplado.

La estructura de transporte de carga estaba ubicada unos metros más adelante y se encontraba separada del camión que habitualmente la remolca.

Por motivos que todavía no fueron determinados, comenzó a desplazarse y avanzó directamente hacia donde estaba la joven.

La mujer no logró apartarse de la trayectoria del acoplado y terminó siendo atropellada y aplastada por la pesada estructura, que continuó moviéndose hasta alcanzar también a la camioneta.

Varios trabajadores que se encontraban en el predio advirtieron lo sucedido y alertaron al personal de seguridad. El impacto provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia, aunque los esfuerzos resultaron insuficientes.

El dramático dato sobre el hijo de la víctima

Uno de los aspectos más dolorosos del episodio fue la presencia de un menor dentro de la Renault Kangoo. Según la información preliminar, el chico sería hijo de Sandra Campín Guarachi y habría presenciado el accidente fatal.

Tras el impacto, los trabajadores del Mercado Central dieron aviso a los servicios de emergencia y solicitaron asistencia médica.

Una ambulancia llegó al lugar pocos minutos después. Sin embargo, los profesionales constataron que la mujer ya había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

En pocas palabras

  • Tragedia en Mercado Central: Mujer murió aplastada por un acoplado en La Matanza.
  • Accidente fatal: Sandra Campín Guarachi fue arrollada por un acoplado suelto.
  • Dramático detalle: Un menor, presuntamente hijo de la víctima, habría presenciado el hecho.
Resumen generado por Thinkindot AI
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