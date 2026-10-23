Bajó de su camioneta y murió aplastada: la dramática tragedia que conmocionó al Mercado Central

La secuencia quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular después del accidente y que forman parte de los elementos que podrían contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Cómo fue el accidente fatal en el Mercado Central

De acuerdo con los primeros informes policiales, Sandra Campín Guarachi había descendido de una Renault Kangoo y se encontraba parada delante del vehículo cuando fue sorprendida por el movimiento del acoplado.

La estructura de transporte de carga estaba ubicada unos metros más adelante y se encontraba separada del camión que habitualmente la remolca.

Por motivos que todavía no fueron determinados, comenzó a desplazarse y avanzó directamente hacia donde estaba la joven.

La mujer no logró apartarse de la trayectoria del acoplado y terminó siendo atropellada y aplastada por la pesada estructura, que continuó moviéndose hasta alcanzar también a la camioneta.

Varios trabajadores que se encontraban en el predio advirtieron lo sucedido y alertaron al personal de seguridad. El impacto provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia, aunque los esfuerzos resultaron insuficientes.

El dramático dato sobre el hijo de la víctima

Uno de los aspectos más dolorosos del episodio fue la presencia de un menor dentro de la Renault Kangoo. Según la información preliminar, el chico sería hijo de Sandra Campín Guarachi y habría presenciado el accidente fatal.

Tras el impacto, los trabajadores del Mercado Central dieron aviso a los servicios de emergencia y solicitaron asistencia médica.

Una ambulancia llegó al lugar pocos minutos después. Sin embargo, los profesionales constataron que la mujer ya había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.