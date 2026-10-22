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Tragedia en un parque de diversiones: una joven de 18 años salió despedida de un juego

La víctima cayó desde varios metros de altura mientras participaba de una atracción conocida como "El Péndulo", en México. El accidente quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

Una joven de 18 años salió despedida de un juego. (Foto: Redes Sociales)

Una joven de 18 años salió despedida de un juego. (Foto: Redes Sociales)

Una joven de 18 años murió después de salir despedida de un juego mecánico en un parque de diversiones de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. El trágico accidente ocurrió mientras la atracción, conocida como "El Péndulo", se encontraba en pleno funcionamiento y quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

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La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien sufrió heridas de extrema gravedad tras caer desde varios metros de altura. Aunque fue trasladada de urgencia a un hospital, los médicos no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, una barra de seguridad que debía mantenerla sujeta al asiento se habría levantado mientras el aparato estaba en movimiento, lo que provocó que la joven perdiera estabilidad y saliera despedida.

Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación para determinar si el accidente fue consecuencia de una falla mecánica, un problema en los dispositivos de seguridad o un incumplimiento de los protocolos establecidos para el funcionamiento de la atracción.

El episodio ocurrió el martes pasado en un parque de diversiones de Cabo San Lucas, cuando Gabriela Rodríguez Tezoco se encontraba disfrutando de una de las atracciones del predio. Según las imágenes difundidas en internet, el sistema de sujeción que sostenía a la joven por los hombros y el torso se habría levantado repentinamente mientras el juego realizaba sus movimientos habituales.

En esas circunstancias, Gabriela se deslizó del asiento y cayó desde una altura considerable. Durante la caída, la joven golpeó contra una estructura metálica antes de impactar contra el suelo, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que, después de que la víctima saliera despedida, el juego mecánico continuó funcionando durante varios segundos. Finalmente, un encargado logró detener el aparato y se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Los equipos médicos asistieron a Gabriela en el lugar y la trasladaron rápidamente a un centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, la joven murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Suspendieron el juego mecánico tras la muerte de la joven

Como consecuencia del accidente fatal, las autoridades dispusieron la suspensión del funcionamiento de "El Péndulo" mientras avanzan las pericias. Además, se anunció una inspección de las demás atracciones instaladas en el parque de diversiones para verificar su documentación, sus condiciones de funcionamiento y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

El objetivo de los controles será detectar posibles irregularidades y prevenir nuevos accidentes. Por su parte, el Ayuntamiento de Los Cabos expresó sus condolencias a los familiares de Gabriela Rodríguez Tezoco y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales.

En pocas palabras

  • Tragedia en México: Joven de 18 años murió al caer de un juego mecánico llamado "El Péndulo" en Cabo San Lucas.
  • Causa del accidente: Se presume que una barra de seguridad se levantó, provocando que la víctima saliera despedida.
  • Investigación y suspensión: Autoridades iniciaron pericias y suspendieron el juego hasta determinar las causas del fatal suceso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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