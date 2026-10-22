Juicio por la muerte de Maradona: el desconsuelo de Dalma y Gianinna en el último día de alegatos

Dalma reconoció sobre el cierre de su participación que entiende que algunas personas consideren que no debe tenerse en cuenta la figura pública de su padre. “Entiendo que mucha gente diga que hay que olvidarse de que es Maradona. Perfecto, si eso quieren, no tenerlo en cuenta está bien. Pero se merece justicia como cualquier persona”, expresó.

Juicio por la muerte de Maradona. (Foto: Reuters)

“Les quiero agradecer este momento y pido por favor que mi papá tenga la justicia que se merece”, concluyó. Mientras Dalma hablaba, también lloraban su hermana Gianinna, su madre, Claudia Villafañe, y Verónica Ojeda.

Los abogados de Perroni y Almirón rechazaron las acusaciones

Los abogados del coordinador de Enfermería Mariano Perroni y del enfermero Ricardo Almirón solicitaron sus absoluciones y cuestionaron los argumentos de la Fiscalía, que pidió condenas de cuatro años y seis meses de prisión por homicidio culposo.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, el abogado Miguel Ángel Pierri, defensor de Perroni, sostuvo que su cliente no tuvo ninguna intervención que contribuyera al fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

En paralelo, los representantes legales de Almirón cuestionaron la reconstrucción de las últimas horas de vida de Maradona y aseguraron que no existen pruebas suficientes para responsabilizar al enfermero por el desenlace.

Miguel Ángel Pierri comenzó su alegato y planteó que, antes de establecer responsabilidades penales, los jueces debían determinar con precisión las causas de la muerte de Maradona. Según el abogado, esa cuestión no había quedado suficientemente esclarecida durante los seis meses de proceso: "Estoy convencido que administrar justicia es un hecho decididamente simple a veces, pero lo más difícil es ser justos", expresó ante el tribunal.

Sobre la situación de su defendido, Pierri manifestó su sorpresa por el hecho de que Perroni hubiera llegado al juicio como acusado. "Nunca pensé, realmente, que por su labor y por el despliegue de su actividad podía estar sentado aquí como imputado", afirmó.

El coordinador de enfermería y acusado, Mariano Perroni, a su llegada al último día de los alegatos. (Foto: Reuters)

El letrado también hizo referencia a las consecuencias personales y laborales que sufrió el coordinador de Enfermería desde que quedó involucrado en la investigación. "Mariano Perroni fue condenado, ya está condenado", sostuvo Pierri, en alusión a la exposición pública del caso. "Hace cinco años que la sociedad lo estigmatizó y no le da trabajo de enfermero. Así que lo que menos nos puede preocupar hoy es el alcance de la inhabilitación", agregó.

La fuerte acusación de Pierri sobre quiénes decidían en la casa de Maradona

Uno de los momentos centrales del alegato se produjo cuando Pierri cuestionó el grado de responsabilidad que se le atribuyó a Perroni durante la internación domiciliaria del Diez. El abogado sostuvo que su defendido no tenía poder de decisión sobre los tratamientos médicos ni sobre las personas que podían ingresar a la vivienda de Tigre, donde murió Maradona.

"Acá tenemos que sacarnos la careta y empezar a hablar con la verdad. La casa de Tigre tenía dueños. Había personas que decidían quién podía ver a Diego y quién no podía ver a Diego", expresó. En ese sentido, remarcó que Perroni ni siquiera pudo acceder al domicilio el día del fallecimiento.

"El mismo día 25, el día de la muerte de Maradona, ni siquiera Mariano Perroni pudo ingresar a la casa. Por lo tanto, me sigo preguntando cuál es la actitud delictiva que le atribuyen la fiscalía y los particulares damnificados para que responda por homicidio culposo", planteó. Y agregó: "Mariano no tenía mandato clínico, no tenía que ver con el riesgo y mucho menos podía alterar un cambio de resultados".

Leopoldo Luque, médico personal del fallecido astro del fútbol argentino Diego Maradona , pasa junto a Mariano Perroni. (Foto: Reuters)

La dura crítica de la defensa de Ricardo Almirón

La jornada también estuvo marcada por los alegatos de los abogados del enfermero Ricardo Almirón, para quien la Fiscalía solicitó una condena de cuatro años y seis meses de prisión por homicidio culposo, además de una inhabilitación profesional.

Juan Novello, uno de sus defensores, lanzó una fuerte crítica contra el desarrollo del proceso judicial. "Este es el juicio del revés. Muchos de los que están hoy imputados tendrían que haber sido testigos y muchos de los testigos tendrían que haber sido imputados", afirmó.

El abogado cuestionó el pedido de pena y sostuvo que no existían fundamentos suficientes para condenar a su cliente. También aseguró que Almirón había sufrido graves consecuencias personales y económicas desde que su nombre quedó vinculado con el fallecimiento de Maradona.

"Hasta la familia le dio la espalda a este hombre y tuvo que recurrir a la Iglesia para poder comer y seguir su vida. Pasó toda esta situación y escuchó durísimas acusaciones. Yo creo en su inocencia, por eso pido su absolución", expresó.