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Diego Armando Maradona
CAUSA POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Matías Morla deberá ir a juicio oral junto a dos hermanas de Diego Maradona: el motivo

El Tribunal Oral N.º 1 rechazó una propuesta de reparación económica de US$ 100.000 que había presentado la defensa del ex abogado para evitar el debate oral. La causa investiga una presunta administración fraudulenta vinculada con los derechos comerciales del astro y un reclamo de sus hijas por el manejo de ese patrimonio.

Matías Morla deberá afrontar un juicio oral y público en una causa por presunta administración fraudulenta vinculada con las marcas y los derechos comerciales del Diego Maradona. (Foto: NA)

Matías Morla deberá afrontar un juicio oral y público en una causa por presunta administración fraudulenta vinculada con las marcas y los derechos comerciales del Diego Maradona. (Foto: NA)

Matías Morla, ex abogado de Diego Maradona, deberá afrontar un juicio oral y público junto a su cuñado, Maximiliano Pomargo, y dos hermanas del ex futbolista, en una causa por presunta administración fraudulenta vinculada con las marcas y los derechos comerciales del Diez.

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El Tribunal Oral N.º 1 rechazó una propuesta económica de la defensa para cerrar el expediente sin llegar a esa instancia judicial.

La iniciativa contemplaba el pago de US$ 100.000, equivalentes a unos $150 millones, mediante una propuesta presentada por los abogados de Morla, entre ellos Rafael Cúneo Libarona. Sin embargo, el planteo no prosperó y los acusados deberán enfrentar el debate oral.

La causa investiga una presunta administración fraudulenta vinculada con los derechos comerciales del astro y un reclamo de sus hijas por el manejo de ese patrimonio. (Foto: archivo)

La causa investiga una presunta administración fraudulenta vinculada con los derechos comerciales del astro y un reclamo de sus hijas por el manejo de ese patrimonio. (Foto: archivo)

La investigación se centra en la administración de las marcas registradas a nombre de Maradona y los derechos comerciales asociados a su identidad. Las hijas del ex jugador cuestionan el manejo de esos activos y sostienen que se vieron perjudicadas en relación con el patrimonio que consideran parte de la herencia de su padre.

La disputa por las marcas de Diego Maradona

Morla, Pomargo y las dos hermanas del ex futbolista aparecen vinculados con la administración de las marcas de Maradona. El conflicto gira en torno al control y la explotación comercial de esos derechos, que pueden generar ingresos a partir de contratos y acuerdos vinculados con el nombre y la imagen del ex jugador.

Las hijas de Maradona cuestionan la forma en que se gestionaron esos bienes y sostienen que parte del patrimonio que les corresponde habría sido administrado de manera irregular. Esos planteos forman parte del expediente que llegará a juicio.

La controversia por las marcas constituye uno de los conflictos judiciales y económicos que surgieron después de la muerte del ex futbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Maximiliano Pomargo fue el secretario privado de Maradona durante sus últimos seis años. (Foto: archivo)

Maximiliano Pomargo fue el secretario privado de Maradona durante sus últimos seis años. (Foto: archivo)

Una causa diferente de la investigación por su muerte

El caso también volvió a poner a Morla en el centro de la atención judicial, en un contexto marcado por el proceso relacionado con la muerte de Maradona. Durante ese juicio, representantes de algunas querellas plantearon la necesidad de investigar si el ex abogado y otras personas pudieron tener responsabilidades en los hechos que precedieron al fallecimiento.

Sin embargo, ambos expedientes tienen objetos diferentes. El juicio que deberán afrontar Morla, Pomargo y las dos hermanas de Maradona está relacionado con la presunta administración fraudulenta de las marcas y los derechos comerciales del ex futbolista, y no con las circunstancias de su muerte.

En pocas palabras

  • Matías Morla: Deberá afrontar un juicio oral por presunta administración fraudulenta.
  • Propuesta rechazada: El Tribunal Oral N.º 1 desestimó un pago de US$ 100.000 para evitar el debate.
  • La causa: Investiga el manejo de las marcas y derechos comerciales de Diego Maradona.
Resumen generado por Thinkindot AI
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