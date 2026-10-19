Matías Morla deberá ir a juicio oral junto a dos hermanas de Diego Maradona: el motivo

La disputa por las marcas de Diego Maradona

Morla, Pomargo y las dos hermanas del ex futbolista aparecen vinculados con la administración de las marcas de Maradona. El conflicto gira en torno al control y la explotación comercial de esos derechos, que pueden generar ingresos a partir de contratos y acuerdos vinculados con el nombre y la imagen del ex jugador.

Las hijas de Maradona cuestionan la forma en que se gestionaron esos bienes y sostienen que parte del patrimonio que les corresponde habría sido administrado de manera irregular. Esos planteos forman parte del expediente que llegará a juicio.

La controversia por las marcas constituye uno de los conflictos judiciales y económicos que surgieron después de la muerte del ex futbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Maximiliano Pomargo fue el secretario privado de Maradona durante sus últimos seis años. (Foto: archivo)

Una causa diferente de la investigación por su muerte

El caso también volvió a poner a Morla en el centro de la atención judicial, en un contexto marcado por el proceso relacionado con la muerte de Maradona. Durante ese juicio, representantes de algunas querellas plantearon la necesidad de investigar si el ex abogado y otras personas pudieron tener responsabilidades en los hechos que precedieron al fallecimiento.

Sin embargo, ambos expedientes tienen objetos diferentes. El juicio que deberán afrontar Morla, Pomargo y las dos hermanas de Maradona está relacionado con la presunta administración fraudulenta de las marcas y los derechos comerciales del ex futbolista, y no con las circunstancias de su muerte.