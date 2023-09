La triste hipótesis de la mamá del nene que se fue de vacaciones con su papá y murió

Embed

"Me dijeron que le hicieron autopsia y no se la hicieron", denuncio la mamá de Matías Sosa.

Asimismo, contó que "fue una situación que se manejó con mucha frialdad. Yo siento que fue todo premeditado por actitudes que él tuvo. En 20 días cerró el expediente".

"El fiscal de la causa me dijo que me iba a pasar el expediente y ahí me informó que no le habían hecho autopsia porque la forense que vio el cuerpo no lo creía necesario", completó Andrea.

A raíz de que se cerró la causa del hecho, la mamá de Matías realizó una contradenuncia por homicidio culposo. "Nunca me pude presentar como querellante", afirmó.

El momento en que Andrea se enteró de que su hijo estaba muerto

A Andrea Klaus se le derrumbó el mundo el 20 de febrero de 2023 cuando recibió una llamada de su exmarido en la que le contó que Matías se había ahogado en la pileta. Para ese entonces, ambos estaban separados.

Ella había dado la autorización para que el pequeño disfrute de unos días junto a su padre.

De inmediato, la mujer sacó un pasaje de Buenos Aires a Corrientes. Mientras emprendía el viaje, Andrea continuó con los llamados a su exesposo, quien dejó de atenderla.

“Cuando me atendió a la noche, me dijo que ya lo estaban velando”, contó en América Tv.