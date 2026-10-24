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Una valija ensangrentada en la basura condujo al macabro hallazgo que conmociona a Córdoba

Daniela Villalba, de 29 años, fue encontrada muerta en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba. Un día antes, una valija ensangrentada en un contenedor de basura aportó una de las primeras pistas del caso.

Daniela Villalba

Daniela Villalba, de 29 años, fue encontrada muerta en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba

El crimen de Daniela Villalba, de 29 años, conmociona a Córdoba, luego de que fuera encontrada desnuda y muerta, con cortes en las manos y el cuello, en su departamento de bulevar Las Heras 234, en el barrio Cofico. El hallazgo se produjo el miércoles, después de que una amiga alertara que no podía contactarla.

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Una de las primeras pistas de la investigación apareció un día antes, el martes 20 de octubre, cuando se encontró una valija en un contenedor de basura con documentación de la víctima. En su interior también había una alfombra ensangrentada, ropa manchada y una peluca.

En ese marco, las autoridades todavía buscan establecer la procedencia de esos objetos y determinar si tienen relación directa con el asesinato.

Tras el hallazgo de la joven, las autoridades del caso comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de Cofico y sus alrededores para reconstruir los movimientos previos al crimen.

Crimen de Daniela Villalba: quién es el principal sospechoso

Según informó El Doce TV, las grabaciones muestran a un hombre alto, con gorra y el pelo un poco largo, que habría ingresado al edificio y luego se habría retirado. Sin embargo, las imágenes no tendrían la nitidez suficiente para permitir una identificación precisa.

De acuerdo con la información difundida, se descartó que se trate del padre del hijo de Daniela. Además, el hombre buscado no tendría vínculo con la víctima ni pertenecería a su círculo íntimo.

Los investigadores también intentan reconstruir las últimas horas de Villalba. Según indicaron medios locales, una amiga habría recibido un mensaje en el que la joven pedía ayuda. A esto se suma que el celular de la víctima todavía no había sido encontrado, un elemento que podría aportar información para esclarecer lo ocurrido.

La investigación continúa para identificar al responsable del crimen y esclarecer las circunstancias del asesinato.

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