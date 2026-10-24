Una valija ensangrentada en la basura condujo al macabro hallazgo que conmociona a Córdoba

Crimen de Daniela Villalba: quién es el principal sospechoso

Según informó El Doce TV, las grabaciones muestran a un hombre alto, con gorra y el pelo un poco largo, que habría ingresado al edificio y luego se habría retirado. Sin embargo, las imágenes no tendrían la nitidez suficiente para permitir una identificación precisa.

De acuerdo con la información difundida, se descartó que se trate del padre del hijo de Daniela. Además, el hombre buscado no tendría vínculo con la víctima ni pertenecería a su círculo íntimo.

Los investigadores también intentan reconstruir las últimas horas de Villalba. Según indicaron medios locales, una amiga habría recibido un mensaje en el que la joven pedía ayuda. A esto se suma que el celular de la víctima todavía no había sido encontrado, un elemento que podría aportar información para esclarecer lo ocurrido.

La investigación continúa para identificar al responsable del crimen y esclarecer las circunstancias del asesinato.