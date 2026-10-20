El estremecedor mensaje que dejó el acusado del triple crimen antes de la muerte de su familia

Cuando los efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediger, de 43 años, en el ingreso al comedor. Al continuar con la inspección, descubrieron que Santino Santillán, el hijo de 11 años de la pareja, también estaba muerto en una de las habitaciones.

En ese mismo dormitorio, los agentes hallaron una escopeta de doble caño, que fue secuestrada para determinar mediante peritajes balísticos si se trató del arma utilizada durante los asesinatos.

TRIPLE CRIMEN EN MONTE GRANDE: MATÓ A SU PAREJA, SU HIJO Y SU SUEGRA Y SE ARROJÓ BAJO UN CAMIÓN

Sin embargo, el horror no terminó allí. Los investigadores revisaron una vivienda lindera, ubicada dentro del mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat. En la cocina de esa propiedad encontraron el cuerpo de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto agresor.

El acusado escapó a Burzaco y murió tras arrojarse debajo de un camión

Mientras los peritos de Policía Científica trabajaban en las viviendas de Monte Grande, los investigadores relacionaron el triple homicidio con otro episodio ocurrido esa misma mañana en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.

Cerca de las 7.30, un hombre murió después de arrojarse al paso de un camión Mercedes-Benz sobre la avenida Monteverde. Cuando las autoridades lograron identificarlo, confirmaron que se trataba de Damián Darío Santillán, de 50 años, señalado como responsable de los tres asesinatos.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el hombre habría escapado de la vivienda familiar después de cometer los crímenes y se habría dirigido hacia Burzaco, donde finalmente murió.

El estremecedor mensaje que dejó el acusado antes de matar a su familia. (Foto: Google, mejorada con IA)

Qué revelaron las primeras pericias del triple crimen

Los cuerpos de las cuatro personas fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde se realizarán las autopsias correspondientes para determinar las causas de muerte. Durante las primeras inspecciones, los peritos detectaron una herida sangrante en el cuerpo de Laura Prediger y una lesión similar en la cabeza de Santino, su hijo de 11 años.

Los investigadores también buscan establecer si la escopeta secuestrada fue utilizada en los tres homicidios y reconstruir los movimientos de Santillán durante las horas previas al ataque. Uno de los elementos centrales de la causa es el mensaje de WhatsApp que el hombre habría enviado a un familiar, junto con los testimonios sobre las presuntas amenazas que su pareja había recibido durante las dos semanas anteriores.