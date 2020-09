Allanamiento en Los Abrojos: "Es un claro mensaje político", denuncia uno de los intendentes que se reunió con Macri

Francisco Ratto: "Fue una reunión al aire libre" (Foto: Captura de TV).

Francisco Ratto, intendente de San Antonio de Areco, fue invitado a la reunión en la que el expresidente Mauricio Macri violó presuntamente la cuarentena Y al respecto, horas después del allanamiento al domicilio del exmandtario, el líder comunal expresó: "Me parece que es un claro mensaje político, no es algo al azar".

"No tenía idea de que Macri debía estar aislado, me invitaron y fui. Después tomamos conocimiento de que se había hecho dos hisopados que habían dado negativo, pero es imposible que yo me ponga a pensar cuántos días tenía que cumplir de cuarentena", afirmó Ratto en una entrevista con BDA, por A24.