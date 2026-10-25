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La UCR y el Frente Renovador repudiaron los ataques de Milei a periodistas: "Pasó todos los límites"

Los dos espacios políticos cuestionaron las expresiones del Presidente contra comunicadores que investigaron el caso $LIBRA. El radicalismo denunció una situación de “enorme gravedad institucional”, mientras que el massismo advirtió que la referencia a la hoguera no puede considerarse una metáfora inocente.

La UCR y el Frente Renovador repudiaron los ataques de Milei a periodistas. 

La UCR y el Frente Renovador repudiaron los ataques de Milei a periodistas. 

La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Renovador repudiaron este domingo los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y reclamaron que ponga fin a los agravios contra la prensa. Los pronunciamientos se produjeron después de que el mandatario afirmara, durante una cena de la Fundación Faro, que determinadas personas “se tienen que quemar en la hoguera”, en medio de sus cuestionamientos a quienes informaron sobre la causa $LIBRA.

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“Pasó todos los límites”, sostuvo el radicalismo en un comunicado difundido este domingo, en el que advirtió sobre la gravedad institucional de las expresiones presidenciales y denunció una escalada de hostilidad contra el periodismo.

El Frente Renovador, espacio presidido por Diego Giuliano, también rechazó los dichos del jefe de Estado y remarcó que las palabras de un presidente tienen una responsabilidad institucional que no puede desconocerse.

Las críticas de ambos partidos se sumaron a los pronunciamientos de organizaciones periodísticas y de derechos humanos que habían cuestionado las declaraciones de Milei durante las últimas horas.

La UCR cuestionó a Milei y le exigió que termine con los ataques a la prensa

A través de un comunicado del Comité Nacional, la Unión Cívica Radical condenó los insultos que el Presidente dirigió contra periodistas y legisladores vinculados con la investigación del caso $LIBRA.

El partido consideró que las declaraciones representan “hechos de enorme gravedad institucional” y alertó sobre la reiteración de descalificaciones desde la Presidencia.

Además, cuestionó que Milei profundizara sus críticas durante el sábado, tanto en una entrevista con Radio Mitre como a través de sus redes sociales. Según el radicalismo, lejos de moderar sus expresiones, el mandatario volvió a atacar a los comunicadores e incluso los comparó con materia fecal.

“Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna”, advirtió la UCR.

El comunicado también recordó los enfrentamientos entre el poder político y la prensa durante los gobiernos de Carlos Menem y del kirchnerismo. En ese contexto, el radicalismo reclamó al Presidente que cese de inmediato con los ataques contra la libertad de expresión.

La fuerza convocó, además, a sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y religiosos a acompañar el reclamo.

El Frente Renovador rechazó la frase de Milei sobre la hoguera

El Frente Renovador también difundió un comunicado para repudiar las expresiones presidenciales y manifestó su preocupación por el alcance de los agravios contra periodistas. "La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica”, sostuvo el espacio que preside Diego Giuliano.

La fuerza política consideró que las declaraciones del jefe de Estado no pueden interpretarse únicamente como un exabrupto y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener para la convivencia democrática.

También expresó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, periodistas que fueron mencionados públicamente por Milei.

En el documento, el Frente Renovador recordó que la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos protegidos por la Constitución Nacional. “La Argentina recuperó la democracia para dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia”, expresó el partido.

Y concluyó con una defensa de la actividad periodística frente a las declaraciones del mandatario: “La hoguera pertenece a la historia de la intolerancia. La libertad de expresión pertenece al presente y al futuro de nuestra democracia”.

Los dichos de Milei tras el sobreseimiento en la causa $LIBRA

La controversia comenzó el viernes por la noche, cuando Javier Milei participó de una cena organizada por la Fundación Faro, encabezada por Agustín Laje. Durante su discurso, el Presidente celebró el sobreseimiento dictado en la causa vinculada con la criptomoneda $LIBRA, que había promocionado en sus redes sociales en febrero de 2025.

En ese contexto, acusó a periodistas y legisladores de haber participado en una supuesta operación política contra su Gobierno y cuestionó la cobertura informativa del expediente judicial.

“Acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, expresó Milei.

Se amplía el rechazo a los ataques presidenciales contra periodistas

Los comunicados de la UCR y el Frente Renovador se sumaron a los pronunciamientos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

ADEPA cuestionó la escalada de agravios y defendió el debate público basado en el respeto y la posibilidad de disentir, mientras que la Academia Nacional de Periodismo alertó sobre las consecuencias de la violencia institucional.

También se pronunció el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que llamó a preservar el pluralismo y sostuvo que quienes ejercen responsabilidades de gobierno deben contribuir a una discusión pública sin insultos ni descalificaciones.

En pocas palabras

  • Repudio de partidos: La UCR y el Frente Renovador repudiaron los ataques de Javier Milei contra periodistas y reclamaron el cese de agravios.
  • Gravedad institucional: Ambos espacios políticos señalaron la enorme gravedad institucional de las expresiones presidenciales.
  • Palabras presidenciales: El Frente Renovador advirtió que la referencia a la hoguera no es una metáfora inocente y tiene implicaciones democráticas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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