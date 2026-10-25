Por los insultos de Milei a periodistas, organizaciones manifestaron su rotundo repudio al Presidente

FOPEA advirtió sobre una escalada en la hostilidad contra la prensa

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Foro de Periodismo Argentino denunció una “escalada sin precedentes” en el discurso presidencial contra el periodismo.

La entidad consideró que la referencia a la hoguera, luego de que Milei identificara públicamente a distintos comunicadores, representa “un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa”. También advirtió que ese tipo de expresiones puede legitimar la violencia y exponer a los trabajadores de prensa a riesgos concretos.

“El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco”, sostuvo FOPEA. Además, reclamó al Presidente que cese la estigmatización y pidió a dirigentes políticos, legisladores e instituciones que se pronuncien sobre sus dichos.

Reclamo a una reacción del arco político y mediático

El Centro de Estudios Legales y Sociales también cuestionó las declaraciones del mandatario. En una publicación en la red social X, la organización sostuvo que “las amenazas y la difamación contra quienes hacen periodismo tienen que tener un límite”.

El CELS advirtió que cuando la máxima autoridad del Estado señala públicamente como enemigos a periodistas críticos de su gestión, sus expresiones pueden contribuir a legitimar agresiones y afectar el debate democrático.

“Una escalada autoritaria”, definió la organización, que también remarcó que no se trata de un episodio aislado. En ese sentido, vinculó los dichos con un contexto de hostigamiento, estigmatización, agresiones en redes sociales y represión contra trabajadores de prensa durante manifestaciones.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se sumó al repudio y expresó su solidaridad con los periodistas mencionados por Milei.

En un comunicado, el gremio pidió una respuesta inmediata de los sectores políticos y mediáticos para frenar los ataques y advirtió sobre las posibles consecuencias de las expresiones presidenciales.

“No habrá lugar para lamentos si la violencia que promueve el Presidente termina convirtiéndose en hechos”, señaló el sindicato.

Los pronunciamientos de las tres organizaciones se produjeron luego de que el mandatario apuntara contra periodistas en un acto público, en medio de la controversia política y judicial en torno a la causa $LIBRA.