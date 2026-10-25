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Por los insultos de Milei a periodistas, organizaciones manifestaron su rotundo repudio al Presidente

FOPEA, el CELS y SiPreBA cuestionaron las declaraciones de Javier Milei, quien habló de “quemar en la hoguera” a periodistas luego de señalar a comunicadores que cubrieron la causa $LIBRA. Advirtieron sobre los riesgos para la libertad de expresión y reclamaron que cesen los ataques.

Organizaciones de periodistas y de derechos humanos repudiaron los dichos de Milei contra la prensa

Organizaciones de periodistas y de derechos humanos repudiaron los dichos de Milei contra la prensa

Luego de las declaraciones de Javier Milei contra periodistas que generaron el repudio de organizaciones de prensa y de derechos humanos, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) cuestionaron las expresiones del mandatario, quien el viernes afirmó que algunos comunicadores “se tienen que quemar en la hoguera”.

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El Presidente apuntó contra medios por “mentiras” y cuestionó su financiamiento por medio de la pauta oficial. (Foto: archivo).

El episodio ocurrió durante una cena de la Fundación Faro, después de que se conociera el sobreseimiento en la causa $LIBRA, vinculada con la criptomoneda que el Presidente promocionó en sus redes sociales en febrero de 2025. Tras la difusión inicial, el valor del activo se disparó y luego se desplomó, lo que dejó a miles de inversores afectados, según los reportes sobre el caso.

Durante su discurso, Milei apuntó contra periodistas a los que acusó de difundir información falsa y de participar de una supuesta operación política contra su Gobierno. Entre los mencionados estuvieron Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni y Paulino Rodrigues, de La Nación; Natalia Volosin, de Perfil; y Luis Novaresio, de A24.

“Sepan que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad. (...) Acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, expresó el Presidente.

FOPEA advirtió sobre una escalada en la hostilidad contra la prensa

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Foro de Periodismo Argentino denunció una “escalada sin precedentes” en el discurso presidencial contra el periodismo.

La entidad consideró que la referencia a la hoguera, luego de que Milei identificara públicamente a distintos comunicadores, representa “un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa”. También advirtió que ese tipo de expresiones puede legitimar la violencia y exponer a los trabajadores de prensa a riesgos concretos.

“El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco”, sostuvo FOPEA. Además, reclamó al Presidente que cese la estigmatización y pidió a dirigentes políticos, legisladores e instituciones que se pronuncien sobre sus dichos.

Reclamo a una reacción del arco político y mediático

El Centro de Estudios Legales y Sociales también cuestionó las declaraciones del mandatario. En una publicación en la red social X, la organización sostuvo que “las amenazas y la difamación contra quienes hacen periodismo tienen que tener un límite”.

El CELS advirtió que cuando la máxima autoridad del Estado señala públicamente como enemigos a periodistas críticos de su gestión, sus expresiones pueden contribuir a legitimar agresiones y afectar el debate democrático.

“Una escalada autoritaria”, definió la organización, que también remarcó que no se trata de un episodio aislado. En ese sentido, vinculó los dichos con un contexto de hostigamiento, estigmatización, agresiones en redes sociales y represión contra trabajadores de prensa durante manifestaciones.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se sumó al repudio y expresó su solidaridad con los periodistas mencionados por Milei.

En un comunicado, el gremio pidió una respuesta inmediata de los sectores políticos y mediáticos para frenar los ataques y advirtió sobre las posibles consecuencias de las expresiones presidenciales.

“No habrá lugar para lamentos si la violencia que promueve el Presidente termina convirtiéndose en hechos”, señaló el sindicato.

Los pronunciamientos de las tres organizaciones se produjeron luego de que el mandatario apuntara contra periodistas en un acto público, en medio de la controversia política y judicial en torno a la causa $LIBRA.

En pocas palabras

  • Organizaciones repudiaron: FOPEA, CELS y SiPreBA cuestionaron los dichos de Javier Milei contra periodistas.
  • Declaraciones polémicas: El Presidente señaló a comunicadores que cubrieron la causa $LIBRA, tildando a algunos de "hijos de puta" que "se tienen que quemar en la hoguera".
  • Riesgos para la libertad de expresión: Entidades advirtieron sobre la escalada de hostilidad y la legitimación de la violencia contra la prensa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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