Le dieron el alta a Vidal y se reunió con sus tres hijos: "Volvimos a ser 4"

María Eugenia Vidal tuvo coronavirus y estuvo aislada hasta que le dieron el alta

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pudo reunirse con sus hijos después de su aislamiento. La ex funcionaria contrajo coronavirus, que también tuvo su pareja Enrique Sacco, y sus hijos tuvieron que quedarse con su padre, el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.

VOLVIMOS A SER 4❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/L1q3Y1cDvC — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 12, 2020

"Volvimos a ser 4", tuiteó Vidal con una foto de una mesa puesta con cuatro lugares. "Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme", siguió.

Luego, la ex mandataria bonaerense agradeció personalmente a sus médicos, al titular del SAME Alberto Crescenti y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.