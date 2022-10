Programa Reconstruir: se entregaron 64 viviendas en San José, Entre Ríos

San José, Entre Ríos 2.jpeg

“Gracias a la decisión política de un gobierno nacional y popular hoy estas obras pueden llevarse adelante en nuestra ciudad. Gracias a la gestión y el acompañamiento, al fuerte trabajo conjunto entre los gobiernos nacional y municipal”, destacó Bastian durante el acto, y seguidamente contrastó: “los que nos gobernaron entre 2015 y 2019, con una realidad económica completamente diferente, no hicieron estas obras, y lo único que generaron fue un inconveniente para todo el país. Hoy, a pesar de los avatares, se están haciendo realidad los sueños no sólo de las sanjosecinos sino de todos los entrerrianos”.

En el mismo sentido, Maggiotti resaltó que por primera vez en la historia de Argentina hay un Ministerio que se encarga de la vivienda, ya que “hay momentos donde hay funcionarios que tienen la posibilidad de hacer casas y no las hacen, porque la vivienda no es una prioridad, porque los de más abajo no son prioridad. En cambio, para un gobierno nacional y popular como el nuestro, para el peronismo, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y nosotros queremos trabajar siempre para las mayorías, para los que están más abajo”.

Más tarde, el secretario nacional de Hábitat y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, suscribieron un acuerdo por el cual se edificarán otras 107 unidades habitacionales a través del Programa Federal Casa Propia en territorio entrerriano. Con un monto de inversión previsto por parte del Gobierno Nacional superior a los $700 millones, las mismas se ejecutarán en las localidades de San Salvador (48), Aldea San Antonio (20), Lucas González (20) y Colón (19).

Participaron también del acto el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Richard; y por parte del municipio de San José, la viceintendenta Marisa Follonier, el secretario de Gobierno y Hacienda, Jacinto Totorica, la secretaria de Educación, Cultura y Turismo, Anabella Lugo, el secretario de Obras Públicas, Aldo Follonier y la secretaria de Salud y Bienestar Social, Romina Udrizard.