Santiago Cafiero en el Senado, sobre el espionaje ilegal: "Este es el nunca más de esta época"

Cristina Kirchner y Santiago Cafiero momentos antes de que el Jefe de Gabinete realizara su informe en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comenzó su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación con una fuerte comparación con la administración que lideró Mauricio Macri y al hablar sobre la denuncia por presunto espionaje ilegal en la gestión de Cambiemos, sentenció: "Este es el nunca más de esta época"

Con una modalidad mixta, el funcionario comenzó su discurso enumerando las acciones del programa Argentina contra el Hambre, los medicamentos gratis para los jubilados y hasta la restitución de los Ministerios que habían sido degradados a Secretarías, como promesas de campañas cumplidas.

Ante cada afirmación, Cafiero comparó la gestión de Alberto Fernández con su predecesor y aseguró que la administración de Cambiemos "fue un gobierno de hambre y de miseria", donde la pobreza "aumentó de manera inaceptable".

"La pobreza, lejos de descender, aumentó a lugares insostenibles e inaceptables al 35 por ciento de los argentinos", dijo el funcionario nacional y agregó que la gestión del Frente de Todos recibió un país con "altos índices de inflación, pérdida de puestos de trabajo y cierre de pymes".

Asimismo, ante la atenta mirada de la vicepresidenta Cristina Kirchner y unos pocos legisladores, puso el foco en las medidas de protección social y económica adoptadas por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, en el ingreso temprano a la cuarentena y la fortificación del sistema de Salud. Además, habló del papel de los científicos argentinos y sus avances, con el impulso del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En tanto, al hablar sobre la economía, Cafiero aseguró que fue "la pandemia y no la cuarentena es la que generó una crisis de ingresos en la sociedad argentina".

"El gobierno debe generar una política publica, y una vez dictado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, inmediatamente se dictó que la ANSES entregara bonos específicos para los jubilados y para beneficiarios de asistencia social. También se avanzó en la ayuda complementaria para los trabajadores de la economía popular", afirmó

En ese tono, se refirió a la suspensión de los cortes en los servicios y la suspensión en los aumentos, el freno al incremento a los alquileres y la imposibilidad de realizar desalojos. Al tiempo que profundizó sobre la ayuda económica que está brindando el Gobierno a las empresas con los créditos y los ATP.

"Terminamos de pagar el 50 % del salario de dos millones de trabajadores y vamos a continuar conteniendo a los sectores críticos: industria, turismo, gastronomía, cines, teatros, todas actividades que están sensiblemente deterioradas porque no se puede reactivar", dijo Cafiero y adelantó que continuarán "trabajando con los sectores críticos en las mismas condiciones y en las zonas de aislamiento con políticas específicas para empresas de menos de 800 trabajadores".

Además, Cafiero habló sobre la deuda y aseguró fue "contraída de manera irresponsable es injusta, que es impagable y se hace tremendamente injusta en la espada de los argentinos".

Por otro lado, al referirse a la pandemia, el Jefe de Gabinete aseguró que "el peligro todavía no pasó y la política debe tener mensaje claro", por lo que pidió "no tergiversar el mensaje" y "no traicionar la voluntad de las familias de cuidarse" ante el avance del COVID-19.

Más adelante, luego de que los senadores de la oposición le consultaran reiteradamente sobre futuras expropiaciones tras el anuncio sobre Vicentin, Cafiero afirmó que "no está en la política pública del gobierno avanzar con expropiaciones" y que en el caso de agroexportadora santafecina se trata del "un rescate" de una empresa "que estaba quebrada y que había dejado a miles de familias de productores sin pagarles".

Vale destacar que el jefe de Gabinete, como es de estilo ante cada informe, respondió previamente 624 preguntas, la mayoría vinculadas con la pandemia y otras de actualidad, como la intervención de la cerearela Vicentin y las potestades para redistribuir fondos destinados a la pandemia.

Uno de los puntos más álgidos de su presentación fue cuando se refirió a la denuncia que presentó a AFI contra la gestión de Cambiemos por presunto espionaje ilegal y sentenció que "este es el nunca más de esta época" y destacó la intención del Presidente de ir contra "los sótanos de la democracia".